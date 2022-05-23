7878 onay mesajı nedir? 7878 kime ait? Mobil ödeme sözleşmesi nedir? soruları gündemde sıkça araştırılıyor. Vodafone'a ait olan bu numara ile onay mesajına yanıt verilerek mobil ödeme sözleşmesini kabul edebilir ya da reddederek mobil ödeme sözleşmesini geri çevirebilirsiniz. İşte konuya ilişkin detaylar...
7878 NUMARASI KİME AİT?
Öncelikle 7878 numarasının kime ait olduğunu belirtelim. 7878 numarası milyonlarca kullanıcısı bulunan Vodafone'ye aittir. ,
7878 ONAY MESAJI NEDİR?
7878 onay mesajı ise mobil ödeme açma ve kapama işlemi için gerçekleşmektedir. Bu işlemi yönlendirmek için;
MOBILODEME AC veya MOBILODEME KAPAT yazıp 7878'e ücretsiz gönderebilirsiniz
MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Vodafone mobil ödeme sözleşmesini onayladığınız takdirde; App Store, Google Play, Spotify gibi pek çok anlaşmalı iş yerinden yapılacak alışverişler saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir. İşlem tutarı ise direkt olarak faturanıza yansıtılabilir ya da kişinin bakiyesinden düşülerek kolayca ödeme imkanı sağlanabilir. Bu durum da hızlı, pratik ve güvenli bir ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.