7878 onay mesajı nedir? 7878 kime ait? Mobil ödeme sözleşmesi nedir?

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Vodafone mobil ödeme sözleşmesini onayladığınız takdirde; App Store, Google Play, Spotify gibi pek çok anlaşmalı iş yerinden yapılacak alışverişler saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir. İşlem tutarı ise direkt olarak faturanıza yansıtılabilir ya da kişinin bakiyesinden düşülerek kolayca ödeme imkanı sağlanabilir. Bu durum da hızlı, pratik ve güvenli bir ödeme yöntemi olarak tanımlanabilir.