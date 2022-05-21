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    • Haberler
    • 21.05.2022 13:36
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    • 21.05.2022 13:40
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    Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 ne zaman bitecek? Merkür gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir?

    Özellikler astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 ne zaman bitecek sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 10 Mayıs'ta başlayan ve özellikle belirli burçları etkisi altına alan bu doğa olayında günlük hayatta nelerin bizleri beklediği merak edilenler arasında yer aldı. Peki Merkür gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir? Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan retronun olumsuz etkilerinin neler olduğunu içeriğimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Retro ne zaman bitiyor?

    Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 ne zaman bitecek? Merkür gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaşanan doğa olaylarının günlük hayatı, burçları nasıl etkilediğini merak eden ve özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Merkür retrosu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

    2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

    2022'nin ikinci merkür retrosu 4 Haziran'da sona erecek. 10 Mayıs'ta başlayan ikinci retro, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşiyor.

    MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ NELER?

    2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.

    10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:

    * Kova
    * Balık
    * Aslan
    * Başak

        2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

        İşte 2022 merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri:

        * 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosu 6 Şubat'ta bitecek.

        * 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu, 4 Haziran'da bitecek.

        * 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu, 3 Haziran'da bitecek.

        * 29 Aralık'ta başlayan merkür retrosu, 20 Ocak 2023'te bitecek.

        MERKÜR RETROSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertelemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.

        Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.

        Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.

        Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.

        Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.
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