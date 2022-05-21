Retro ne zaman bitiyor? Merkür retrosu 2022 ne zaman bitecek? Merkür gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaşanan doğa olaylarının günlük hayatı, burçları nasıl etkilediğini merak eden ve özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Merkür retrosu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?
2022'nin ikinci merkür retrosu 4 Haziran'da sona erecek. 10 Mayıs'ta başlayan ikinci retro, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşiyor.
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.
10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:
* Kova
* Balık
* Aslan
* Başak