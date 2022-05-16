Geçici vergi 2022 ne zaman? 2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?

Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi 2022 ne zaman sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kamu hizmetlerinin masraflarını karşılamak için devlet tarafınca halktan tahsil edilen meblağ olan geçici vergi ödemelerinin belirli zamanları vardır ve beyanname vermek için de yıl içinde belirtilen tarihlerde bu işlemlerin yapılması gerekir. Peki Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?
GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?
Beyanname adı Beyanname verme zamanı* Ödeme zamanı
Yıllık gelir vergisi Mart ayının son günü Mart ve Temmuz aylarının son günleri
Kurumlar vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü
Geçici vergi 1. dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici vergi 2. dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici vergi 3. dönem 17 Kasım 17 Kasım
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) Takip eden ayın 26'sı
Beyanname verme süresi içinde
Damga vergisi Takip eden ayın 26'sı Beyanname verme süresi içinde
Katma değer vergisi Takip eden ayın 26'sı
Beyanname verme süresi içinde
Banka ve sigorta muameleleri vergisi Takip eden ayın 15'i Beyanname verme süresi içinde