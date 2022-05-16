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    • Ekonomi
    • 17.05.2022 09:55
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    • 17.05.2022 09:55
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    Geçici vergi 2022 ne zaman? 2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?

    2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi 2022 ne zaman? Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni haftanın ilk gününde geçici vergi ile ilgili tüm bilgiler merak edilmeye ve yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı, Beyanname ve ödeme tarihlerine ilişkin tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek?

    Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi 2022 ne zaman sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Kamu hizmetlerinin masraflarını karşılamak için devlet tarafınca halktan tahsil edilen meblağ olan geçici vergi ödemelerinin belirli zamanları vardır ve beyanname vermek için de yıl içinde belirtilen tarihlerde bu işlemlerin yapılması gerekir. Peki Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?

    GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

    Beyanname adı Beyanname verme zamanı* Ödeme zamanı

    Yıllık gelir vergisi Mart ayının son günü Mart ve Temmuz aylarının son günleri
    Kurumlar vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü
    Geçici vergi 1. dönem 17 Mayıs 17 Mayıs

    Geçici vergi 2. dönem 17 Ağustos 17 Ağustos
    Geçici vergi 3. dönem 17 Kasım 17 Kasım
    Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MPHB) Takip eden ayın 26'sı
    Beyanname verme süresi içinde

    Damga vergisi Takip eden ayın 26'sı Beyanname verme süresi içinde
    Katma değer vergisi Takip eden ayın 26'sı
    Beyanname verme süresi içinde

    Banka ve sigorta muameleleri vergisi Takip eden ayın 15'i Beyanname verme süresi içinde

        GEÇİCİ VERGİ NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

        Serbest meslek erbapları, ticari kazanç sahipleri, kurumlar devlete vergi ödemekle mükelleflerdir. Geçici Vergi ise en basit anlamı ile; yıl boyunca ödenmesi gereken toplam paranın 3 aylık parçalar halinde tahsil edilmesidir. Mükellefler hesap döneminde 3, 6, 9, 12 aylık mali tablolarını esas alarak vergi planlamasını yaparlar. Cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisiyle ilişkili olarak üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenecek miktar tespit edilir.

        Geçici Vergi hesaplaması ise şu şekilde gerçekleştirilir; mükellefler için geçici vergi verilmesi gereken dönemin 3 er aylık kazançlarına bakılır, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde uygulanan yüzde 15'lik oran uygulanarak hesaplanır. Kurumlar vergisi mükellefleri için ise kurum kazancının yüzde 20'si üzerinden geçici vergi belirlenir. Mükellef ya da kurumların daha evvel ödediği vergiler var ise hesaplanıp, ödenecek vergiden çıkarılarak yeni miktar tebliğ edilir. Eğer kişi ya da kurumlar bildirilmesi gereken kazancın yüzde 10'undan fazlasını eksik söylerse, tespit edilen miktarın vergi zıyai cezası ve gecikme faizi uygulanır.

        Mükellef ya da kurumlara tahakkuk ettirilen geçici verginin 3'er aylık kazançlar halinde ödenmemesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden kişi ve kurumlar vergi tutarından terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına gecikme zammı uygulanır. Bu gecikme zammı vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarihe kadar yani; gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Nisan'a kadar belirlenir. Geçici vergi ödemesi beyan ve zamanları ise açık ve net şekilde yönetmelikte belirtilmiştir.

        GEÇİCİ VERGİLER HANGİLERİDİR?

        Diğer vergi türleri gibi geçici vergilerinde devlete beyan edilmesi gerekir. Mükellefler bilanço defteri, gelir tablosu, tutulan işletme defteri evrakları ile serbest kazanç defteri tutanların ise serbest kazanç bildiriminin olduğu dosyayla başvurularını gerçekleştirmesi sağlanır. Kurumlara verilen Geçici Vergi 3 ayda bir takip edilir.

        Geçici Vergi beyannamesi kuruma, 3 aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar teslim edilir. Kurumlar ya da mükellefler tarafından beyanname dönemlerinin takibi oldukça önemlidir. Bu takibi yapmak günümüzde artık daha kolaydır. Gelişen teknoloji sayesinde birçok beyanname takip programı mevcuttur. Bu programlar ya da takvim kullanılarak yapılan takipler sayesinde ceza alma ihtimali azaltılabilir.

        Günümüzde birçok vergi çeşidi ve farklı ödeme zamanları bulunmaktadır. Bunlar; Yıllık Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Aylık Muhtasar, Üç Aylık Muhtasar, Damga Vergisi, Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Geçici Vergidir.
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        Haberler Ekonomi Geçici vergi 2022 ne zaman? 2022 1 dönem geçici vergi ne zaman verilecek? Geçici vergi nedir, nasıl hesaplanır, hangi tarihlerde ödenir?
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