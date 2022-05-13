Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ne zaman 2022 Sınav Takvimi BELLİ OLDU! Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı hakkında bilgiler Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından verildi. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak? 2022 Sınav takvimi!
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek."
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız.