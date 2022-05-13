2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

2+1, 3+1 Mucur TOKİ kura çekilişi CANLI izle sonuçlar açıklandı mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Kırşehir Mucur'da 253 konut 13 Mayıs tarihi itibariyle sahiplerini buldu. TOKİ tarafından Kırşehir'de başlatılan konut projesi kapsamında 253 daire sahiplerine teslim edildi. Kura canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!