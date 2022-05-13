14 Mayıs cep telefonu whatsapp en güzel ve anlamlı eczacılar günü mesajları!

Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Eczacılar Günü ne zaman 2022? Dünya Eczacılar Günü hangi tarihte kutlanacak sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Özellikle koronavirüs ile mücadele sürecinde özverili çalışmalarıyla sağlık sisteminin olmazsa olmazlarından eczacıların günü kutlanıyor ve sosyal medya üzerinden en güzel ve anlamlı mesajlar paylaşılıyor. 2022 yılında hangi yıl kutlanacağı merak edilirken bir yandan da en güzel ve anlamlı Eczacılar Günü mesajlarını haberimizde derledik.
ECZACILAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, bu yasa halen geçerliliğini sürdürüyor.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.
Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.
İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.