Özel güvenlik nasıl olunur? Özel güvenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Özel güvenlik maaşları ne kadardır?

👉Özel Güvenlik Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Özel güvenlik olabilmek için her ilde mevcut olan özel güvenlik olma kurslarından ders alınması, derslerin başarı ile tamamlanması ve eğitim sonucunda da sertifika alınması gereklidir. Özel güvenlik eğitimleri, silahlı ve silahsız olarak iki farklı şekilde verilir. Özel güvenlik olmak isteyen kişiler hangi türde özel güvenlik olarak başvuru yapmak istiyorlarsa o alanda eğitim alabilirler.
👉Özel Güvenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Özel güvenlik olma başvurusu, her ilin belirli bölgelerinde yer alan ve MEB'e bağlı olarak açılmış kurslar üzerinden yapılır. Başvuru ile beraber kursun kaydı da oluşturulur. Kurs başvurularının ve kayıtlarının yapılabilmesi için şahsi olarak başvuru yapılmasından farklı bir işleme gerek yoktur.
👉Özel Güvenlik Olma Şartları Nelerdir?
Özel güvenlik olarak çalışabilmek için sunulmuş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• T.C. vatandaşı olmak
• Silahlı güvenlik olmak için en az lise, silahsız güvenlik olmak için de en az ilköğretim mezunu olmak
• Silahlı güvenlik olabilmek en az 21, silahsız güvenlik olabilmek için de en az 18 yaşını tam doldurmuş olmak
• Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması ve bu durumların kanıtlanması
• Kamu haklarından mahrum olmamak
• Sicilin temiz olması
• 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak (Taksirli suçlar hariç)
• Sağlık raporu veren Devlet hastanelerinden üzerinde "Silahlı/silahsız güvenlik olur. " ibaresinin bulunduğu bir sağlık raporunu alabilmek
👉Özel Güvenlik Olmak İçin Boy ve Kilo Şartı Kaçtır?
Özel güvenlik olacak kişilerde boy ve kilo şartı aranmaz. Özel güvenlik olmak isteyen kişilerin yalnızca belirlenmiş olan yaş sınırını geçmeleri gereklidir.
👉Güvenlik Görevlisi Sertifikası Nasıl Alınır?
Özel güvenlik sertifikası almak isteyen kişilerin yapmaları gereken ilk şey, belirlenmiş olan Özel Güvenlik Kurslarına katılarak eğitimlerini tamamlamalarıdır. Eğitimlerin tamamlanmasından ve silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin ilgili silah talimlerine katılarak pratiklerinden sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarına girmeleri gereklidir. Bu sınavlara girmelerinden ve başarılı bir sonuç almalarından sonra sertifika almaya hak kazanabilirler.
👉Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadardır?
Özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları yerlere göre değişiklik gösterir. Kadrolu olarak kamuda ya da kamuya bağlı kurumlarda çalışan özel güvenliklerin maaşları, 5.100 TL olarak belirlenmiştir. Ancak özel sektör kurumlarında çalışan güvenlik görevlerinin maaşları değişiklik gösterir. Kişilerin maaşları, çalıştıkları şirket tarafından belirlenir.
👉Özel Güvenlik Sertifikası Kaç TL'dir?
Özel güvenlik belgesinin ücreti, 2022 yılında güncel olarak 1.343 TL olarak belirlenmiştir. Özel güvenlik olmak isteyen kişiler, eğitim almak için kurslara kayıt yapmalarından sonra bu ücreti ilgili bankalara ya da PTT şubelerine yatırabilirler.
👉Özel Güvenlik Görevlisi Kaç Yaşına Kadar Çalışabilir?
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma yaş sınırı yoktur. Özel güvenlik olmuş kişiler, istedikleri her yaş grubunda çalışabilirler. Ancak akıl sağlıkları ile fiziki sağlıklarının yerinde olduğunu hastane raporları ile kanıtlamaları gereklidir.
👉Silahlı Güvenlik Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?
Silahlı özel güvenlik belgesinin alınabilmesi için kişilere en az 17 gün boyunca eğitim verilir. Kişiler eğer verilen bu eğitimden sonra girdikleri sınavda ve atış talimlerinde başarılı olurlarsa, eğitimlerine devam edilmez. Ancak yeterli olmamaları durumunda 17 günlük eğitimlerinde devam edilir. Silahsız özel güvenlik eğitimi alan kişiler ise en az 13,5 gün boyunca eğitim görürler. Silahlı ya da silahsız olarak alınan güvenlik belgelerinin sürelerinin bitiminden sonra yenileme için alınması gereken eğitim ise 8,5 gün olarak uygulanır.