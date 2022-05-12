Özel güvenlik nasıl olunur? Özel güvenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Özel güvenlik maaşları ne kadardır?

👉Özel Güvenlik Olma Şartları Nelerdir?

Özel güvenlik olarak çalışabilmek için sunulmuş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• T.C. vatandaşı olmak

• Silahlı güvenlik olmak için en az lise, silahsız güvenlik olmak için de en az ilköğretim mezunu olmak

• Silahlı güvenlik olabilmek en az 21, silahsız güvenlik olabilmek için de en az 18 yaşını tam doldurmuş olmak

• Vücut ve akıl sağlığının yerinde olması ve bu durumların kanıtlanması

• Kamu haklarından mahrum olmamak

• Sicilin temiz olması

• 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak (Taksirli suçlar hariç)

• Sağlık raporu veren Devlet hastanelerinden üzerinde "Silahlı/silahsız güvenlik olur. " ibaresinin bulunduğu bir sağlık raporunu alabilmek

👉Özel Güvenlik Olmak İçin Boy ve Kilo Şartı Kaçtır?

Özel güvenlik olacak kişilerde boy ve kilo şartı aranmaz. Özel güvenlik olmak isteyen kişilerin yalnızca belirlenmiş olan yaş sınırını geçmeleri gereklidir.

👉Güvenlik Görevlisi Sertifikası Nasıl Alınır?

Özel güvenlik sertifikası almak isteyen kişilerin yapmaları gereken ilk şey, belirlenmiş olan Özel Güvenlik Kurslarına katılarak eğitimlerini tamamlamalarıdır. Eğitimlerin tamamlanmasından ve silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyen kişilerin ilgili silah talimlerine katılarak pratiklerinden sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ÖGG sınavlarına girmeleri gereklidir. Bu sınavlara girmelerinden ve başarılı bir sonuç almalarından sonra sertifika almaya hak kazanabilirler.