SON DAKİKA! YAPI KREDİ SİSTEM ÇÖKTÜ MÜ? 10 Mayıs Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Mobil ve masaüstü erişim sorunu ne zaman düzelecek? soruları gündemde yer alıyor. Yapı Kredi kullanıcıları mobil ve masaüstünden sisteme erişimde sorun yaşıyor. Bu kapsamda konuya ilişkin son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapı Kredi müşterileri sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaşıyor. İşte son dakika haberin detayları...
YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Bir çok Yapıkredi kullanıcısı mobil uygulamada ve online bankacılıkta "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaşıyor.
Uygulama kullanıcıları mobilde problem yaşarken masaüstünden internet sitesine girildiğinde de yavaşlama ve hata söz konusu oluyor.
Yapıkredi problemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.