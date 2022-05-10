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    • Haberler
    • 10.05.2022 12:12
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    • 10.05.2022 12:17
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    YAPI KREDİ SİSTEM ÇÖKTÜ MÜ? 10 Mayıs Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Mobil ve masaüstü erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    Yapı Kredi mobilde ve masaüstünden internet sitesine girişlerde ara ara erişim sorunu yaşanıyor. Yapı Kredi kullanıcıları internet arama motorlarında son dakika 'Yapı Kredi sistem çöktü mü? 10 Mayıs Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Mobil ve masaüstü erişim sorunu ne zaman düzelecek?' sorularına yanıt arıyor. Peki açıklama var mı, geldi mi? İşte sıklıkla araştırılan soruların yanıtları...

    YAPI KREDİ SİSTEM ÇÖKTÜ MÜ?

    SON DAKİKA! YAPI KREDİ SİSTEM ÇÖKTÜ MÜ? 10 Mayıs Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Mobil ve masaüstü erişim sorunu ne zaman düzelecek? soruları gündemde yer alıyor. Yapı Kredi kullanıcıları mobil ve masaüstünden sisteme erişimde sorun yaşıyor. Bu kapsamda konuya ilişkin son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yapı Kredi müşterileri sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında sorunla karşılaşıyor. İşte son dakika haberin detayları...

    YAPI KREDİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    Bir çok Yapıkredi kullanıcısı mobil uygulamada ve online bankacılıkta "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaşıyor.

    Uygulama kullanıcıları mobilde problem yaşarken masaüstünden internet sitesine girildiğinde de yavaşlama ve hata söz konusu oluyor.

    Yapıkredi problemle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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    Haberler Haberler YAPI KREDİ SİSTEM ÇÖKTÜ MÜ? 10 Mayıs Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Mobil ve masaüstü erişim sorunu ne zaman düzelecek?
        SON DAKİKA