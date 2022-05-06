ufkayolculuk.com 1. aşama Ufka Yolculuk sınav sonuçları taban puanları! 2022 9. Ufka Yolculuk sınav sonuç EKRANI!

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?



Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.