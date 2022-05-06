Hıdırellez dileği yakılır mı? Hıdırellez dilek duası kağıdı su yoksa yakılır mı? Hıdırellez dilek duası nasıldır, ne zaman yapılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde her sene birçok şehirde çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez gelenekleri yoğun ilgi görüyor ve dilek duası yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
HIDIRELLEZ DİLEĞİ YAKILIR MI?
Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır'ın karadan, İlyas'ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.