Hıdırellez şenlikleri nerede yapılacak? 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir... HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE?

Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde bayram havasında kutlanıyor. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde heyecanla beklenen Hıdırellez için vatandaşlar kutlama alanlarında hazırlanan şenliklere katılıyor. Bu noktada bu yıl kutlamaların nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NEREDE? Mayıs Hıdırellez şenlikleri ne zaman, nerede yapılacak? İşte 5-6 Mayıs 2022 Hıdırellez etkinlik programı: İstanbul, Ankara, İzmir...