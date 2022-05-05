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    • Haberler
    • 06.05.2022 09:38
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    • 06.05.2022 09:38
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    Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır? Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır?

    Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır? Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene heyecanla beklenen günler arasında yer alan Hıdırellez'de herkes gönlünden geçen dilekleri diliyor ve bir kağıda yazıyor ya da çiziyor. Diğer tüm ritüellerin neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır?

    Bugün sıklıkla araştırılanlar arasında Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır soruları yer alıyor. Kökeni İslam öncesine dayanan Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu geleneklerinden Hıdırellez, her sene pek çok ilde 5-6 Mayıs tarihlerinde etkinliklerle kutlanıyor. Dolayısıyla bu ritüel ve geleneklerin ayrıntıları merak konusu oluyor. Peki Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır? Dilekleri olan kişiler gerçekleşmesi için bu özel tarihleri kaçırmak istemiyor ve Hıdırellez geleneklerine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    HIDIRELLEZ DİLEK KAĞIDI SU YOKSA NE YAPILIR?

    Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır'ın karadan, İlyas'ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.

    HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?

    Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

    Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

    HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

    Bismillahirahmanirahim

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

        HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?

        Hıdırellez inanış ve ritüellerine örnekler veren Doç. Dr. Özlem Güzel, şöyle sıraladı:"Bereket ve şans için tepsi içine çeşitli tahıllar, ekmek ve su bırakılır. Gün doğmadan çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanarak sütün içine koyup, süt mayalanır. Karınca yuvasından toprak alınıp, toprak kesesi yapılır. Kese mutfağa konur. Dolaplar, yağ kapakları, un çuvalları, kapı, pencere, ambar, cüzdan ve yiyecek kapılarının ağzı bereketli olsun diye açık bırakılır. İçinde para olan keseler gül dalına asılır. Pencere önlerine para bırakılır. Gül ağacına para asılır. Ertesi gün para alınıp, cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmaz. Evlere yeşil dallar ve çiçekler asılır. Köylerde Hıdırellez günü sabah namazı kılınıp, tarlalar dolaşılır ve ambara/depolara gelinip bereket dilenir. Kuraklık var ise yağmur duası yapılır.

        Talih ve kısmet açmak için evlenme çağına gelen kızların başlarında kilit açılır, evde olan sandık kapakları açık bırakılır. Kızların başörtülerine gül yağı dökülür. Tuzlu ekmek pişirilip, bacaya/çatıya bırakılır. Genç kızlar yatarken evlenme niyeti edip yatarlar. Şanslı iseler Hızır rüyalarında evlenecekleri eşlerini gösterir. Yine kısmeti kapalı olduğu düşünülen kişi odaya kitlenir. Sabah genci odaya kilitleyen kişi namaz kılıp, kısmeti açılsın diye dua edip evlenmesi istenilen kişinin oda kapısının kilidini açarak uyandırır. Bir başka ritüelde niyet küpü hazırlanır, evlenmek isteyenler içine takılarından koyar. Küp sabaha kadar gül ağacı dibinde bekletilir. Ertesi sabah maniler ile küp açılır. Kötü enerjiden korunmak ve arınmak için ahır ve ev kapılarına, pencerelere ısırgan otu ya da yeşil bitkiler asılır. Bütün senenin kötü enerjisinden ve günahlardan arınmak için eski eşyalardan büyük bir ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Sağlıklı olmak için sabah erkenden dereye gidip yıkanılır. Dileklerin tutması için dilek tutulan nesnenin resmi kağıda çizerek bir gül ağacının dalına asılır. Gün doğmadan dilek kağıtları nehire, denize ve ya dereye atılır.

        Gül ağacının altına dileği tutulan ev gibi unsurların maketleri yapılır ya da çizilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler beşik yapıp içine bebek bırakır. Dilek tutularak ağaç etrafında dönülür, mum yakılır. Bazen de sahilde kumların üzerine dileklerin resmi çizilir. Ağaçlara dilekler ile bez parçaları bağlanır. Sağlık, şifa ve güzellik için gül dalına eşyalar asılır ve sabah giyilir. Hastalar yeşil alanlara çıkarılır, yerde çimenlerin üzerinde yuvarlanır. Hastaların elbiseleri gül dalına asılır. Hıdırellez sabahı su kenarına gidilir, el ve yüz yıkanır. Hastalıklardan kurtulmak için ağaca salıncak kurulup sallanılır. Gece bir kovaya su konur, sabah bu su ile yıkanılır. Çeşitli otlar toplanıp, kaynatılan su ile yıkanılır. Güzelleşmek ya da vücuttaki hastalıklarından kurtulmak için sabah bitkilerin üstünden çiğ toplanır, banyo suyuna karıştırılır. Ya da sabah erkenden yakınlarda bulunan su kaynaklarından su alınır, bu suyla banyo yapılır."
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        Haberler Haberler Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır? Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır?
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