Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır? Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır?

Bugün sıklıkla araştırılanlar arasında Hıdırellez dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez dilek kağıdına ne yazılır, nereye atılır soruları yer alıyor. Kökeni İslam öncesine dayanan Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu geleneklerinden Hıdırellez, her sene pek çok ilde 5-6 Mayıs tarihlerinde etkinliklerle kutlanıyor. Dolayısıyla bu ritüel ve geleneklerin ayrıntıları merak konusu oluyor. Peki Hıdırellezde dilekler ne zaman suya atılır? Dilekleri olan kişiler gerçekleşmesi için bu özel tarihleri kaçırmak istemiyor ve Hıdırellez geleneklerine dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
HIDIRELLEZ DİLEK KAĞIDI SU YOKSA NE YAPILIR?
Hıdırellez dilek kağıdı genellikle bir gül ağacının altına asılıyor. Ancak su ve deniz gibi yerlere de atıldığı biliniyor. Hızır'ın karadan, İlyas'ın denizden geldiği söylenir. Dilek kağıdı suya atılır.
HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?
Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.
Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.