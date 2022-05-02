Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı! Ev yapımı cevizli baklava tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ev yapımı cevizli baklava tarifi araştırmaları hız kazandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurladıktan sonra erişilen bayram günlerinde vazgeçilmez lezzetlerden biri olan baklavayı hazır almak yerine evlerinde yapmak isteyenler pratik tarifleri öğrenmek istiyor. Lezzetine doyum olmayan ve tadanların çok beğeneceği Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışını haberimizde derledik. İşte cevizli ev baklavası için gerekli malzemeler ve püf noktalar...