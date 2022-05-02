Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışı! Ev yapımı cevizli baklava tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ev yapımı cevizli baklava tarifi araştırmaları hız kazandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurladıktan sonra erişilen bayram günlerinde vazgeçilmez lezzetlerden biri olan baklavayı hazır almak yerine evlerinde yapmak isteyenler pratik tarifleri öğrenmek istiyor. Lezzetine doyum olmayan ve tadanların çok beğeneceği Ramazan Bayramı'na özel evde çıtır çıtır, lezzeti yerinde cevizli burma baklava yapılışını haberimizde derledik. İşte cevizli ev baklavası için gerekli malzemeler ve püf noktalar...
EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı yoğurt
Aldığı kadar un
İçi için:Yarım kilo ceviz ya da fındık
Açmak için:
Nişasta
Üzeri için:
250 gr tereyağı
Şerbet için:
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon