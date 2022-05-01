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    • Haberler
    • 01.05.2022 08:04
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    • 01.05.2022 08:04
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    Evlat fakir anne ve babaya zekat verebilir mi? Anne babaya zekat verilir mi? Diyanet'e göre kimlere zekat verilir, kimlere verilmez?

    Anne babaya zekat verilir mi? Evlat fakir anne ve babaya zekat verebilir mi? Diyanet'e göre kimlere zekat verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken zekat ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar özellikle anne ve babaya verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Anne babaya zekat verilir mi?

    Anne babaya zekat verilir mi? Evlat fakir anne ve babaya zekat verebilir mi? Diyanet'e göre kimlere zekat verilir, kimlere verilmez? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşırken zekat ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar özellikle anne ve babaya verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    ANNE VE BABAYA ZEKAT VERİLİR Mİ?

    Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir.15 Tem 2015

    ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

    Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

        ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

        Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

        Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 266).

        Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 268).

        Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

        "Allah yolunda" anlamına gelen "fî sebîlillah" ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.
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        Haberler Haberler Evlat fakir anne ve babaya zekat verebilir mi? Anne babaya zekat verilir mi? Diyanet'e göre kimlere zekat verilir, kimlere verilmez?
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