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    • Haberler
    • 30.04.2022 08:08
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    • 30.04.2022 08:08
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    E-okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? Devamsızlık kaç gün 2022? İlkokul, lise son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık...

    Devamsızlık kaç gün 2022? E-okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? İlkokul, lise son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı devam ederken yaz tatili için az bir zaman kalınca devamsızlıkla ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    E-okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? Devamsızlık kaç gün 2022? İlkokul, lise son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık...

    Devamsızlık kaç gün 2022? E-okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? İlkokul, lise son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı devam ederken yaz tatili için az bir zaman kalınca devamsızlıkla ilgili bilgiler de yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İşte ayrıntılar...

    DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

    Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

    Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.

    Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.

        E-OKUL KAPANDIKTAN SONRA DEVAMSIZLIK GİRİLİR Mİ?

        E Okulda sistem kapandıktan sonra yazılan devamsızlık süresi göz önünde olurken, bu sistem kapanınca herhangi bir işlem yapılmaz

        E OKUL DEVAMSIZLIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        MEB tarafından sağlanan e-okul veli bilgilendirme sistemi ile veli ya da öğrenciler devamsızlık sorgulamasını da yapabiliyor.

        E Okul VBS girişi:

        E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

        Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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