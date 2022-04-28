29 Nisan Whatsapp WP çöktü mü, neden? SON DAKİKA: WHATSAP MI ÇÖKTÜ? Whatsapp ne zaman düzelecek? TWİTTER YORUMLAR: Erişim sorunu...

Son dakika yüzbinlerce Whatsapp kullanıcısı uygulamada sorun yaşıyor. WHATSAP MI ÇÖKTÜ? 28 Nisan Whatsapp çöktü mü, neden? Whatsapp ne zaman düzelecek? sorusunun yanıtları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte Whatsapp erişim sorunu hakkında son dakika gelişmenin detayları...
WHATSAP WP ÇÖKTÜ MÜ?
28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 23:30 itibariyle Whatsap'a erişim sağlanamıyor. Whatsapp'ın çöktüğü öğrenildi.
28 NİSAN WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?
Dünyanın birçok yerinden kullanıcılar, WhatsApp'a erişim sağlayamıyor. Twitter üzerinden atılan mesajlarda WhatsApp erişim sorununun birçok ülkede etkili olduğu görülüyor.
Yaşanan erişim probleminin neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
WHATSAP NE ZAMAN DÜZELECEK?
WhatsApp'un başlığı olduğu Meta Şirketi'nden ise konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
Whatsapp için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.
TWİTTER WHATSAP ÇÖKTÜ YORUMLARI
Twitter'da 5 binin üzerinde kullanıcı #Whatsapp hastagı altında etkileşimde bulundu. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;
WHATSAPP HAKKINDA
WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.
2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.