Tek SMS ile başvurun paranızı hemen alın! Aylık 507,68 TL taksitle bankalara olan borçlarınıza elveda deyin!

Emeklilerin kredi kartı, kredi ve KMH borçlarının kapatılması amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. PTT doğrultusundan duyurulan borç kapatma kredisi ile bankalara borcu tespit edilen emeklilerin borçlarını tekrardan yapılandırmaları sağlanacak. Uygun ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile tekrardan yapılandırılacak borçlar kapsamında ilaveten kredi desteği de sağlanacak. Aktif Bank PTT Emeklilere Borç Transferi Kredisi kapsamında çoğu üstünlük sunuluyor. İşte emeklinin yüzünü güldürecek borç kapatma kredisi…
Emeklilerin bankalara olan borcunun silinmesinde cazip teklifler gerçekleştiren PTT, 36 ay vade ile yüzde 2,79'dan başlayan faiz oranları ile Borç Kapatma Kredisi sunuyor. Vatandaşların aylık 507,68 TL taksit oranları ile bankalara olan borcunu kapatması sağlanacak. Yeniden yapılandıra ve borç aktarımı işlemleri amacıyla PTT işyerlerinden başvuruların yapılması yeterlidir.
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi
Başka bankalara olan borçlarını kapamak isteyenler amacıyla sunmuş olduğu avantajlı kredi kampanyasının yanı sıra PTT doğrultusundan 50.000 TL'ye kadar hemen kredi desteği sunularak, 3 ay ertelemeli olarak borç kapatma kredisi uygulanabilmektedir. PTT İçi Birleştirme Kredisi kapsamında, PTT üzerinden sarfedilen başka banka kredilerinin borçlarının tekrardan yapılandırılması ve tek bir çatı altında birleştirilmesi mümkündür. Hem borçlarını kapamak isteyen hem de cebinde para kalsın isteyenler amacıyla cazip oranlara sahip kredi ile 50 bin TL'ye kadar destek verilecek. Yüzde 2,79 faiz oranları ile kredi miktarına ve vadesine göre değişik oranlar uygulanabilir.