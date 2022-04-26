SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Lefkoşa.. AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde saat 22:11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.77 km olarak açıklandı. İnternet arama motolarında 'KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte Lefkoşa'daki depremin detayları ve AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
KIBRIS LEFKOŞA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7.77 derinlikte yaşandığını açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Nicosia
Tarih-Saat : 26.04.2022, 22:11:37 TSİ
Enlem : 34.9020 N
Boylam : 32.7058 E
Derinlik : 7.77 km
Detay : https://t.co/nGG3HZxrnI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Derinliğini ise 9.1 olarak kaydetti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ