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    • Haberler
    • 26.04.2022 22:26
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    • 26.04.2022 22:46
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    SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Lefkoşa.. AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Son dakika haberine göre Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi detayları paylaştı. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7.77 olarak kaydedildi.

    SON DAKİKA: KIBRIS’TA DEPREM

    SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde saat 22:11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.77 km olarak açıklandı. İnternet arama motolarında 'KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte Lefkoşa'daki depremin detayları ve AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    KIBRIS LEFKOŞA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7.77 derinlikte yaşandığını açıkladı.

    Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Derinliğini ise 9.1 olarak kaydetti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    Haberler Haberler SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Lefkoşa.. AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
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