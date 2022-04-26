SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Lefkoşa.. AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA: KIBRIS'TA DEPREM! AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesinde saat 22:11'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.77 km olarak açıklandı. İnternet arama motolarında 'KKTC'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte Lefkoşa'daki depremin detayları ve AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!