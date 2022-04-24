EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 24 Nisan EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sabah saatlerinden itibaren EKPSS sınavı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...