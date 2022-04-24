EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 24 Nisan EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sabah saatlerinden itibaren EKPSS sınavı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
EKPSS giriş belgesi, ÖSYM AİS üzerinden alınmaktadır. Aday İşlemleri Sistemine girmek için AİS şifre ve TC kimlik numarası yeterlidir.
2022 EKPSS NE ZAMAN?
2022 EKPSS bütün illerde aynı saatte yapılacak. 24 Nisan 2022 saat 10.15'te sınav başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
EKPSS KAÇ SORU VAR?
Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 soru olacaktır.