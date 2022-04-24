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    • Haberler
    • 24.04.2022 08:47
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    • 24.04.2022 08:47
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    EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 24 Nisan EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    EKPSS sınavı hakkında aramalar hız kazandı. EKPSS sınavı için beklenen gün geldi çattı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sona ererken bir yandan sınav giriş belgeleri hakkında sorgulamalar arttı. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 24 Nisan EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?

    Sabah saatlerinden itibaren EKPSS sınavı hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    EKPSS giriş belgesi, ÖSYM AİS üzerinden alınmaktadır. Aday İşlemleri Sistemine girmek için AİS şifre ve TC kimlik numarası yeterlidir.

    2022 EKPSS NE ZAMAN?

    2022 EKPSS bütün illerde aynı saatte yapılacak. 24 Nisan 2022 saat 10.15'te sınav başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

    EKPSS KAÇ SORU VAR?

    Sınav, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri düzenlenmektedir. İki testin toplamında 60 soru olacaktır.

        EKPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 60 dakikadan oluşacak ve tek oturum olacaktır.

        EKPSS SINAVI YERİ SORGULAMA

        EKPSS giriş belgesi geçtiğimiz hafta yayınlandı ve böylece adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenebiliyorlar. Sınava giriş belgesi, ÖSYM'nin sitesinden yapılmaktadır. T.C. kimlik numara ve AİS şifresiyle sisteme giriş yapılabilir.
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        Haberler Haberler EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 24 Nisan EKPSS sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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