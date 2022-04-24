Başkan Erdoğan duyurdu: Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken mi yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyor. Bayram öncesinde burslarının yatacağı tarih merak konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" ifadelerini kullandı.