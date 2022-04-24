Başkan Erdoğan duyurdu: Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? KYK bu ay erken mi yatacak?

Mayıs ayı KYK ödemeleri hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bayram öncesi bursların yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika Mayıs ayı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bilindiği üzere, KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyordu. Peki, KYK bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyor. Bayram öncesinde burslarının yatacağı tarih merak konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" ifadelerini kullandı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlıyor ve 4 Mayıs tarihinde sona eriyor.