Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Diyanet takvimi...

Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İbadetlerini doğru zamanda yerine getirmek isteyen İslam dünyası şevval ayını kaçırmak istemiyor ve 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceğini oldukça merak ediyor. İşte tüm bilgiler...
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2022?
Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULAR?
Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.