Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.04.2022 21:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 21:40
    ABONE OL

    Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Diyanet takvimi...

    Müslüman alemi Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur soorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bir yandan da Şevval ayı ile ilgili bilgileri merak etmeye başladı. 2022 diyanet dini günler takvimine göre hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. İslamiyet'te önemi oldukça büyük olan Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir?

    takvim.com.tr
    Şevval ayı ne zaman 2022?

    Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İbadetlerini doğru zamanda yerine getirmek isteyen İslam dünyası şevval ayını kaçırmak istemiyor ve 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceğini oldukça merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2022?

    Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULAR?

    Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
    Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
    Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
    Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

        Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.
        Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.
        2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.
        Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.
        Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.
        Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.
        Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.
        Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

        Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.
        Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.
        Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.
        Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

            ŞEVVAL AYI NAMAZI

            Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır.

            1. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            2. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            3. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            4. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            5. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            6. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            7. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            8. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
            Namaz bitince 70 kere 'Subhânellah' zikri çekilir. Ardından 70 kere Salavat çekilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
            Haberler Haberler Şevval ayı ne zaman 2022? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Diyanet takvimi...
                SON DAKİKA