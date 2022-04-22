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    • Spor
    • 22.04.2022 20:21
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    • 22.04.2022 20:25
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    Rizespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Rizespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE seçeneği akşam saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında futbol severler heyecan dolu geri sayıma başladı ve Rizespor - Fenerbahçe maçında neler yaşanacağını merak ediyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesinde her iki takımında ilk 11'leri açıklandı ve kadroda kimlerin yer aldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz linkine de ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Rizespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Rizespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Toto Süper Lig 34'üncü haftasında yine heyecan dolu bir mücadele yaşanacak ve internet üzerinden takip etmek isteyenler Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı izle linkini araştırmaya başladı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İLK 11'LER

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

    Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

        Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

        6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

        Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

        GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

        33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.
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        Haberler Spor Rizespor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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