İmaş Makina Sanayi A.Ş. eşit mi oransal mı? İmaş Makina halka arz ne zaman? Hisse kodu ne, kaç lot verir? Yorumları...

Halka arz geliri ile İmaş Makina'nın sermaye yapısının daha da güçlendirileceğine ve üretim kapasitesinin artırılacağına değinen İmaş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bora Kumru, ''İmaş olarak teknolojiyi yakından takip eden, kalitesini her daim güncel tutmak için önemli yatırımlar ve sürekli AR&GE çalışmaları yapan bir şirketiz.

Bugün tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral, çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarımızla yaptığımız üretim ve satış faaliyetlerimizle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle öz kaynaklarımızı ve finansal yapımızı daha da güçlendireceğiz. Yapacağımız kapasite artırımı, peşin hammadde tedariki ve teknoloji yenilemeleriyle rekabet gücümüzü arttırarak, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda payımızı daha da artırmayı ve yeni pazarlarda kendimizi daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

ŞİRKET HAKKINDA

İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında yüksek kalite ve teknoloji ile makine ve ekipman üretmek üzere kurulan İmaş, tahıl değirmenciliğinde Milleral, yem fabrikalarında Viteral, şeritli testere sektöründe Cuteral, çelik yapı sektöründe Steral ve satış sonrası hizmetlerde ise ProSupport markalarıyla faaliyet göstermekte, profesyonel idari ve teknik kadrolarıyla bu sektörlere değer katmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana dünyada 100'den fazla ülkede anahtar teslimi un ve yem fabrikası kuran ve binlerce testere tezgahı üreten şirket, "önce güven" ilkesiyle müşterilerine hizmet vermekte, yüksek kalite anlayışı ve hızlı satış sonrası hizmetiyle iş ortaklarının memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Makine imalat sektöründe AR-GE'ye en çok yatırım yapan ilk 10 firma arasında yer alan firma, kurumsal mühendislik birikiminin yansıması olan son teknolojiyle donatılmış, sektörünün ilk AR-GE Merkezi ile müşterilerine kaliteli ve inovatif ürünler sunmaktadır.

Birbirini tamamlayan sektörlerde üretim yapması sayesinde iş ortaklarına anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri sunan İmaş, ürettiği makine ve ekipmanların kalitesini hem bünyesindeki kalite güvence birimleri ile her adımda titiz bir şekilde kontrol etmekte hem de dünyaca kabul görmüş kalite belgeleriyle kalitesini garanti altına almaktadır.

Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasında yer alarak hedeflerine emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşamaktadır.