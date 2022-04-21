SON DAKİKA!İstanbul Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire Muhammet Aslan'ın ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'da gece nöbetinden çıktıktan sonra 7 gündür kendisinden haber alınamıyordu. Peki Muhammet Aslan neden öldü? Cinayet mi, intihar mı? İşte Kayıp Hemşire Muhammet Aslan bulundu mu? Neden öldü? Ölüm sebebi ne? Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan kimdir?
KAYIP HEMŞİRE MUHAMMET ASLAN KİMDİR, BULUNDU MU?
Kayıp Hemşire Muhammet Aslan 1 hafta sonra ölü bulundu. Sultangazi Kent Ormanı'nda özel harekât, polis arama kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve sualtı ekiplerinin katıldığı aramada eğitimli köpeklerin de destek verdiği arama çalışmaları sonuç verdi.
Genç hemşirenin cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemelere göre Muhammed'in vücudunda silah veya kesici izine rastlanılmadı.
MÜGE ANLI'DA ARAAN MUHAMMET ASLAN NEDEN ÖLDÜ, CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?
Genç Muhammed'in cansız bedeni, olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı.
Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." ifadelerini kullandı.