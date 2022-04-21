Kayıp Hemşire Muhammet Aslan bulundu mu? Neden öldü? Ölüm sebebi ne? Müge Anlı'da aranan Muhammet Aslan kimdir?

MÜGE ANLI'DA ARAAN MUHAMMET ASLAN NEDEN ÖLDÜ, CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Genç Muhammed'in cansız bedeni, olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı.

Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." ifadelerini kullandı.