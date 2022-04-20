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    • Haberler
    • 20.04.2022 08:47
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    • 20.04.2022 08:47
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    💰20 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ya da bilezik alacaklar dikkat! Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Bugün altın satmak isteyenleri sevindireek gelişmeler yaşanıyor. Gram altn bir önceki kapanışını 916,18 TL'den yaptı. 20 Nisan 2022 itibariyle alış fiyatını 916,28 TL'ye sabitledi. Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti. İşte güncel, CANLI altın fiyatları ve Memiş'in uzun vadede altın yorumu...

    takvim.com.tr
    Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?

    CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!Yeni haftada altın almak ya da satmak isteyenler Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki altın düştü mü yükseldi mi? Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...

    20 NİSAN 2022 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    934,28

    934,49

    Altın gurusu İslam Memiş'ten bomba tüyo: Satım değil, alım fırsatı...

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.515,00

    1.534,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    3.030,00

    3.070,00

    ATA ALTIN FİYATI

    6.208,00

    6.272,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    6.052,00

    6.118,00

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.984,23

    1.984,61

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    847,72

    853,94

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.

        HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!

        Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.

        ALIM FIRSATI

        Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.

        "Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al" diyen İslam Memiş, "Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. " şeklinde değerlendirmede bulundu.

        BEKLEMEYE DEVAM EDİN!

        Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.
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        Haberler Haberler 💰20 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek, yarım, tam altın, cumhuriyet altını, ATA altın ne kadar, kaç TL oldu?
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