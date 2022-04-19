ŞEHİT KAAN KANLIKUYU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI? Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu evli mi, çocuğu var mı?

ŞEHİT KAAN KANLIKUYU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

''Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kanlıkuyu'nun 31 yaşında ve Çankırılı olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesi 20.04.2022 tarihinde Çankırı ili Atkaracalar ilçesi Merkez Camiinden ikindi namazını müteakip Atkaracalar Mezarlığına defnedilecektir.