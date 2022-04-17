🥧PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Paskalya yumurtası nasıl yapılır? Paskalya (easter) bayramı kaç gün, kimler kutluyor?

Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekleri olan Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya Bayramı'nda ne yapılır? Paskalya Bayramı kimler tarafından ne için kutlanır? İşte Paskalya Bayramı ile ilgili ayrıntılar...
PASKALYA NEDİR?
Paskalya ve Triduum sözcüklerinin 2. yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha" olarak kullanılmıştır. İbranice "Pesah" sözcüğünün Aramiceye geçmiş halinden türetilmiştir. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.
PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?
Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor. Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.
PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?
Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.