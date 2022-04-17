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    • Haberler
    • 17.04.2022 17:48
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    • 17.04.2022 17:48
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    🥧PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Paskalya yumurtası nasıl yapılır? Paskalya (easter) bayramı kaç gün, kimler kutluyor?

    Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan gün olan Paskalya Bayramı, günün en çok aranılanları arasına yer alıyor. Gündemde yer alan haberler sonrası vatandaşlar Paskalya Bayramı hakkında detayları araştırıyor. Paskalya'nın birçok geleneği bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir. Peki, Paskalya yumurtası nasıl yapılır? Paskalya (easter) bayramı ne zaman, kimler kutluyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🥧PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ!

    Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekleri olan Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya Bayramı'nda ne yapılır? Paskalya Bayramı kimler tarafından ne için kutlanır? İşte Paskalya Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

    PASKALYA NEDİR?

    Paskalya ve Triduum sözcüklerinin 2. yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha" olarak kullanılmıştır. İbranice "Pesah" sözcüğünün Aramiceye geçmiş halinden türetilmiştir. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

    PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

    Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor. Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.

    PASKALYA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

    Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.

        PASKALYA KUTLAMA MESAJLARI

        - Bu güzel günde size güneş ışığı ve bir sepet dolusu çikolata diliyorum. Mutlu Paskalyalar!

        - İşte tatilin gerçekte neyle ilgili olduğunu hatırlayarak geçirilen bir Paskalya için: barış, bağışlama ve İsa'nın armağanı.

        - Happy Easter

        - Tanrı Paskalya'da ve her zaman kalbinizi neşelendirsin, mutlu etsin

        - Paskalya mucizesi size mükemmel huzur getirsin

        - Baharın umudunu ve güzelliğini ve daha parlak günlerin ümidini dilerim

        - Tanrı sizi Paskalya Bayramında ve daima kutsasın

        - Size umut dolu bir yıl ve Paskalya'da her zaman iyi şeyler dilerim
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        Haberler Haberler 🥧PASKALYA BAYRAMI MESAJLARI - SÖZLERİ! Paskalya yumurtası nasıl yapılır? Paskalya (easter) bayramı kaç gün, kimler kutluyor?
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