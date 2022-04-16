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    • Haberler
    • 16.04.2022 08:00
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    • 16.04.2022 08:00
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    🚘Benzin ve motorine indirim geldi mi? 15-16 NİSAN AKARYAKIT POMPA SATIŞ FİYATLARI! Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!

    Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü seyir sonrası gözler benzin ve mazot fiyatlarına çevrildi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,87 dolardan işlem görüyor. Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Araç sahipleri, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!

    takvim.com.tr
    15 - 16 NİSAN AKARYAKIT POMPA SATIŞ FİYATLARI!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın artan benzin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla yaz aylarında yüzde 15 etanol karışımlı benzinin satışına izin vereceği bildirildi. Öte yandan, Brent petrol fiyatlardaki sert düşüşle birlikte gözler LPG, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanacak indirime çevrilmişti. Peki, Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte son durum...

    AKRYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Akaryakıt fiyatlarında indirim olacağı yönünde bugün için herhangi bir beklenti yok. İstanbul'da kurşunsuz benzin 19.01'den mazot ise 20.24'ten satılıyor.

    Analistler brent petrolde destek olarak 103 dolar/varili işaret ediyor. 105,30 dolar seviyesinin geçilmesi halinde ise 107,55 doların hedefleneceğini öngörüyor.

    13 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

    İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

    İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 104,87 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,87 dolardan işlem görüyor.

        Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakerelerde "çıkmaza girildiği" açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek, "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.

        Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ise İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını belirtti.

        Arakhamia, Ukrayna tarafının Rusya'nın açıklamalarının aksine tutumunu değiştirmediğini kaydederek, "Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları, küresel piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğine ilişkin haber akışı ise bu endişeleri bir nebze de olsa hafifleterek fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.

        Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

        Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Haberler 🚘Benzin ve motorine indirim geldi mi? 15-16 NİSAN AKARYAKIT POMPA SATIŞ FİYATLARI! Shell, PO, BP, Opet benzin, LPG, mazot güncel fiyatlar!
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