ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? 👨‍🎓ALES sınav yerleri sorgulama ekranı! ✍ 2022 ALES ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl ilkini gerçekleştireceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak olan kişiler detayları haberimizdene öğrenebilir.