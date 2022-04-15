HATAY DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep... Son depremler listesi AFAD KANDİLLİ!

AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep'te deprem mi oldu? İşte detaylar...
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 31,47 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Söz konusu deprem Hatay'da da hissedildi.
#DEPREM: Suriye'nin İdlib bölgesinde saat 21.54'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) April 15, 2022
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.15 22:11:39 40.2010 28.8957 3.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2022.04.15 21:54:48 35.7497 36.6855 26.2 -.- 3.7 3.6 SURIYE İlksel
2022.04.15 21:36:59 38.3362 37.3065 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel