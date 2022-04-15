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    • Haberler
    • 15.04.2022 22:26
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    • 15.04.2022 22:30
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    HATAY DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep... Son depremler listesi AFAD KANDİLLİ!

    Hatay'da deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında araştırılıyor. AFAD tarafından depremin şiddetine ve derinliğine ilişkin açıklama gelip gelmediği merak edildi. Peki, Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep'te deprem mi oldu? İşte detaylar...

    HATAY DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep... Son depremler listesi AFAD KANDİLLİ!

    AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep'te deprem mi oldu? İşte detaylar...

    AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 31,47 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    Söz konusu deprem Hatay'da da hissedildi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.04.15 22:11:39 40.2010 28.8957 3.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
    2022.04.15 21:54:48 35.7497 36.6855 26.2 -.- 3.7 3.6 SURIYE İlksel
    2022.04.15 21:36:59 38.3362 37.3065 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


        2022.04.15 21:22:34 41.0840 41.0255 10.3 -.- 2.4 -.- DIKKAYA-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel
        2022.04.15 19:30:25 38.3212 38.8748 17.7 -.- 2.1 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.04.15 18:06:46 38.1633 38.6428 5.0 -.- 1.8 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.04.15 17:37:43 36.0715 31.2407 12.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel
        2022.04.15 16:48:18 36.1463 33.5183 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
        2022.04.15 16:28:05 39.7388 41.7583 4.3 -.- 2.0 -.- YUKARIKIZILKALE-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
        2022.04.15 14:20:22 37.7920 27.0092 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.15 13:47:33 36.6405 36.2295 1.2 -.- 1.6 -.- KAVAKLIOLUK-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
        2022.04.15 13:05:42 36.1927 33.7128 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.04.15 12:56:03 36.2440 33.7032 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
        2022.04.15 12:47:26 39.3955 28.5023 4.6 -.- 1.4 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel


        2022.04.15 12:43:58 35.1865 25.2982 6.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2022.04.15 12:22:48 39.5295 25.9200 7.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.15 11:49:00 37.7848 27.0077 6.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.15 11:12:25 35.9942 27.6675 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
        2022.04.15 09:44:29 39.5015 27.9307 4.6 -.- 1.1 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel
        2022.04.15 09:32:48 38.9440 43.6523 5.0 -.- 2.1 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
        2022.04.15 09:16:55 39.2012 41.5098 22.0 -.- 1.6 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel
        2022.04.15 08:22:24 38.1395 38.6270 1.7 -.- 2.8 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.04.15 06:45:53 38.2818 38.8478 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2022.04.15 04:53:00 40.8112 30.9683 16.1 -.- 2.8 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
        2022.04.15 02:45:29 37.8855 26.9552 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2022.04.15 02:13:03 35.3187 27.8450 2.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
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        Haberler Haberler HATAY DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu? Hatay, İskenderun, Gaziantep... Son depremler listesi AFAD KANDİLLİ!
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