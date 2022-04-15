Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz! Sakın bunu yapmayın

Hgs cezası nasıl ödenir sorusunu birkaç değişik şekilde yanıtlayabiliriz. Hgs cezanızı ilk olarak hgs bakiye yükleme noktalarından ödeyebilirsiniz. İkinci olarak ise PTT ödeme noktalarından gecikmiş hgs cezanızı kimliğiniz ve otomobil plakanızla eş güdümlü yatırabilirsiniz. Hgs cezanızı anlaşmalı bankalardan çevrimiçi olarak da ödeyebilirsiniz. Hgs bakiye yükleme noktalarından ve PTT ödeme noktalarından cezanızı öderken kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. Hgs bakiye yükleme noktalarından gecikmiş borcunuzu peşin ya da banka kartıyla yapabilirsiniz. PTT ödeme noktalarından ise gecikmiş hgs borcunuzu nakit olarak yatırabilirsiniz.