Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz! Sakın bunu yapmayın

Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz... Son dönemde vatandaşları dolandıranlar yeni yöntemler denemekten geri kalmıyor. Daha önce e-devlet bağlamında dolandırıcılık yapan şahıslar, şimdi ise gözünü otomobil sahiplerine çevirdi. Dolandırıcılar her geride bıraktığımız gün yeni yöntemler geliştiriyor. Uyanıkların yeni oyunu 'HGS borcu' sahibi olan düzmece mesajlar oldu. Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen 'HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz' mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.
Borcunuzun bu şekilde ödenmesi isteniyor
Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarasını otomobil plakasını aratarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve ileri sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.
Sosyal medyada gündem oldu
Uyanıkların tuzağına düşmeyen birtakım kullanıcıların söz hususu tuzağı sosyal medyada paylaşarak şuur oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.