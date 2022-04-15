Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 15.04.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2022 09:18
    ABONE OL

    Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz! Sakın bunu yapmayın

    Binlerce lira kaybedebilirsiniz! Sakın bunu yapmayın... Çok sayıda sosyal medya kullanıcı bu mesajı paylaşmaya başladı. Dolandırıcılar bu kez de düzmece HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Linke tıklayan kullanıcılar düzmece HGS sayfasına yönlendiriliyor ve kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor. Tuzağa düşmeyen kullanıcılar ise sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu tarz dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

    Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz

    Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz... Son dönemde vatandaşları dolandıranlar yeni yöntemler denemekten geri kalmıyor. Daha önce e-devlet bağlamında dolandırıcılık yapan şahıslar, şimdi ise gözünü otomobil sahiplerine çevirdi. Dolandırıcılar her geride bıraktığımız gün yeni yöntemler geliştiriyor. Uyanıkların yeni oyunu 'HGS borcu' sahibi olan düzmece mesajlar oldu. Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen 'HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz' mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

    Borcunuzun bu şekilde ödenmesi isteniyor

    Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarasını otomobil plakasını aratarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve ileri sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Uyanıkların tuzağına düşmeyen birtakım kullanıcıların söz hususu tuzağı sosyal medyada paylaşarak şuur oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.

        HGS cezası nasıl ödenir?

        Hızlı Geçiş Sisteminde geçiş ihlali yapan vasıta sürücüleri, cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj servisiyle bilgilendirilirler. Geçiş ihlali yapan sürücüler, ihlal gerçekleştirdikleri günden itibaren 15 gün içerisinde cezalarını ödemek mecburiyetindedirler. Eğer 15 gün içersinde cezalarını öderlerse yüzde 25 indirimden faydalanırlar. Araç sürücüleri cezalarını ödemezlerse, cezalarını faiziyle ve gecikme bedeli ile eş güdümlü ödemek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Eğer hgs cezanız ile alakalı size SMS yolu ile bilgi verilmediyse ya da hgs cezanızın yanlış olduğunu düşünüyorsanız, Karayolları Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat yaparak cezanıza itiraz edebilirsiniz.

        Hgs cezası nasıl ödenir sorusunu birkaç değişik şekilde yanıtlayabiliriz. Hgs cezanızı ilk olarak hgs bakiye yükleme noktalarından ödeyebilirsiniz. İkinci olarak ise PTT ödeme noktalarından gecikmiş hgs cezanızı kimliğiniz ve otomobil plakanızla eş güdümlü yatırabilirsiniz. Hgs cezanızı anlaşmalı bankalardan çevrimiçi olarak da ödeyebilirsiniz. Hgs bakiye yükleme noktalarından ve PTT ödeme noktalarından cezanızı öderken kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. Hgs bakiye yükleme noktalarından gecikmiş borcunuzu peşin ya da banka kartıyla yapabilirsiniz. PTT ödeme noktalarından ise gecikmiş hgs borcunuzu nakit olarak yatırabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya’nın batan amiral gemisinde Türkiye detayı
        Haberler Haberler Arabası olan milyonlar dikkat edin! Binlerce lira kaybedebilirsiniz! Sakın bunu yapmayın
            SON DAKİKA