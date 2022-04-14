NASA duyurdu: 15 Nisan Güneş Fırtınası Türkiye'de saat kaçta başlayacak? Türkiye'de güneş fırtınası etkileri neler olacak? Güneş fırtınası nedir, ne zaman?

Güneş fırtınası hakkında aramalar hız kazandı. NASA verilerini inceleyen uzmanlar tarafından uyarı geldi. Uzmanlar telefonlar ve uyduların Güneş Fırtınası nedeniyle zarar görebileceği uyarısını yaptı. Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Peki, Güneş fırtınası nedir, ne zaman? Nisan Güneş Fırtınası saat kaçta başlayacak? Türkiye'de güneş fırtınası etkileri neler olacak? İşte merak edilenler!
NASA VERİLERİ İNCELENDİ
Yeni bir Güneş Fırtınası tehlikesi yaşanıyor. Güneş'in üzerindeki AR2987 adındaki leke C sınıfı Güneş püskürtüsü geliyor.
Güneş patlaması olarak da bilinen bu olay nedeniyle büyük miktarlarda plazma Dünya'ya doğru hareket ediyor. Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, NASA ve NOAA (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerini inceledi.
Skov, Twitter'dan kesinti uyarısında bulundu. Radyo kararmasının büyük bir ihtimalle yaşanmayacağını söyleyen Dr. Skov, amatör radyoların ve GPS kullanıcıların güneş fırtınasından etkilenebileceğini belirtti.
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?
Ayrıca 40 derece enleminde bulunan noktalarda kısa ölçekli kutup ışığı görülebilir. Türkiye 36 42 kuzey enlemlerinde bulunuyor. Ancak Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak. Bu nedenle kutup ışıkları olarak bilinen fenomenin görülmesi çok düşük bir ihtimal. Güneş fırtınası ABD'de ise havanın karanlık olduğu saatlere denk geliyor. Bu nedenle New York çevresinde kutup ışığının görülebileceği ifade edildi.