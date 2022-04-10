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    • Haberler
    • 10.04.2022 17:16
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    • 10.04.2022 17:45
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    Son dakika: Yemek Sepeti çöktü mü? 10 Nisan Yemek Sepeti'nde ne sorun var, neden açılmıyor? Yemek Sepeti arızası ne zaman düzelecek?

    YEMEK SEPETİ HATASI! Son dakika haberine göre Yemek Sepeti uygulamasında sorun yaşanıyor. Banabi'nin 3. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kampanyalar düzenleyen Yemek Sepeti ilgiye hazırlıksız yakalanınca çöktü. İnternet sitesine giren binlerce kullanıcı 'teknik arıza' uyarısıyla karşılaşıyor. Peki Yemek Sepeti çöktü mü? 10 Nisan Yemek Sepeti'nde ne sorun var, neden açılmıyor?

    🍴SON DAKİKA: YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

    'Yemek Sepeti çöktü mü? 10 Nisan Yemek Sepeti'nde ne sorun var, neden açılmıyor? Yemek Sepeti arızası ne zaman düzelecek?' soruları gündemde yer alıyor. Online sipariş platformu olan Yemek Sepeti uygulamasına giren kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Banabi'nin 3. yılını kutlamaya hazırlanan Yemeksepeti yoğun ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı. Sosyal meydada binelrce kullanıcı siteye erişim sorunu yaşadığını dile getiriyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika haberine göre Yemek Sepeti uygulamasında sorun yaşanıyor. Mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktü öğrenildi. Resmi açıklama ise henüz gelmedi. İşte çökme nedeni hakkında bilgiler...

    10 NİSAN YEMEK SEPETİ NEDEN AÇILMIYOR?

    Kullanıcılar Yemek Sepeti uygulamasında hata ile karşılaşıyor. Mobil uygulamasını kullananların karşısına "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.

    BANABİ'NİN 3. YILI KUTLANIYORDU!

    2001 yılından beri hizmet veren ve özellikle son yıllarda defalarca hacklenen Yemeksepeti, 2019 yılında Getir'e rakip olarak kurduğu Banabi ile dikkat çekmişti.

    Banabi'nin 3. yılını kutlayan ve bu nedenle pek çok kampanya düzenleyen Yemeksepeti, bu yoğun ilgiye dayanamadı.

    Kutlama kapsamında pek çok kampanya ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışan Yemeksepeti, görüşüne göre bu ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı.

    'HACKLENDİ' İDDİASI

    Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar Yemeksepeti'nin yine hacklendiğini iddia etti. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    FLAŞ FİDYE TALEBİ!

    Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden geçtiğimi Kasım ayında Siber Saldırı açıklaması yapılmıştı. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtilmişti.

        Yapılan açıklamada;

        "Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verilmişti.
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        Hakim fragman
        Haberler Haberler Son dakika: Yemek Sepeti çöktü mü? 10 Nisan Yemek Sepeti'nde ne sorun var, neden açılmıyor? Yemek Sepeti arızası ne zaman düzelecek?
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