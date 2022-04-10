10 NİSAN YEMEK SEPETİ NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar Yemek Sepeti uygulamasında hata ile karşılaşıyor. Mobil uygulamasını kullananların karşısına "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.

BANABİ'NİN 3. YILI KUTLANIYORDU!

2001 yılından beri hizmet veren ve özellikle son yıllarda defalarca hacklenen Yemeksepeti, 2019 yılında Getir'e rakip olarak kurduğu Banabi ile dikkat çekmişti.

Banabi'nin 3. yılını kutlayan ve bu nedenle pek çok kampanya düzenleyen Yemeksepeti, bu yoğun ilgiye dayanamadı.

Kutlama kapsamında pek çok kampanya ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışan Yemeksepeti, görüşüne göre bu ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı.

'HACKLENDİ' İDDİASI

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar Yemeksepeti'nin yine hacklendiğini iddia etti. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

FLAŞ FİDYE TALEBİ!

Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden geçtiğimi Kasım ayında Siber Saldırı açıklaması yapılmıştı. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtilmişti.