'Yemek Sepeti çöktü mü? 10 Nisan Yemek Sepeti'nde ne sorun var, neden açılmıyor? Yemek Sepeti arızası ne zaman düzelecek?' soruları gündemde yer alıyor. Online sipariş platformu olan Yemek Sepeti uygulamasına giren kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Banabi'nin 3. yılını kutlamaya hazırlanan Yemeksepeti yoğun ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı. Sosyal meydada binelrce kullanıcı siteye erişim sorunu yaşadığını dile getiriyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...
YEMEK SEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika haberine göre Yemek Sepeti uygulamasında sorun yaşanıyor. Mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktü öğrenildi. Resmi açıklama ise henüz gelmedi. İşte çökme nedeni hakkında bilgiler...
10 NİSAN YEMEK SEPETİ NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcılar Yemek Sepeti uygulamasında hata ile karşılaşıyor. Mobil uygulamasını kullananların karşısına "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.
BANABİ'NİN 3. YILI KUTLANIYORDU!
2001 yılından beri hizmet veren ve özellikle son yıllarda defalarca hacklenen Yemeksepeti, 2019 yılında Getir'e rakip olarak kurduğu Banabi ile dikkat çekmişti.
Banabi'nin 3. yılını kutlayan ve bu nedenle pek çok kampanya düzenleyen Yemeksepeti, bu yoğun ilgiye dayanamadı.
Kutlama kapsamında pek çok kampanya ile kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalışan Yemeksepeti, görüşüne göre bu ilgi karşısında hazırlıksız yakalandı.
'HACKLENDİ' İDDİASI
Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar Yemeksepeti'nin yine hacklendiğini iddia etti. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
FLAŞ FİDYE TALEBİ!
Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden geçtiğimi Kasım ayında Siber Saldırı açıklaması yapılmıştı. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtilmişti.