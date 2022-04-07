❗7 Nisan 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika! Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair gelişmeleri takip ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki günler amacıyla altın tahmini ve analizlerini paylaştı. Peki, altın neden düşüyor, yükseliyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü, arttı? İşte uzman yorumları...
👇CANLI ALTIN GRAFİĞİ!
Altının ons değerindeki hareketliliğin ardından altın fiyatları araştırmaya başlandı. Çeyrek altın, gram altın fiyatlarındaki son durum yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda yatırım yapmak isteyenler uzman görüşlerine kitlendi.
🔔GRAM ALTIN 1450 TL'YE KADAR ÇIKACAK!
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yeni açıklaması ile de gündem oluşturdu. Memiş gram altın fiyatının 1450 TL'ye kadar çıkacağını ifade etti.
🔔HER DÜŞÜŞÜ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİN!
Memiş, "Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz." diye konuştu.