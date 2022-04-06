Marmaray tam, öğrenci ve öğretmen ücreti ne kadar oldu? Marmaray, metro, otobüs, metrobüs kaç TL oldu? MARMARAY ÜCRETLERİNE ZAM!

"Şerhimizin arkasındayız"

UKOME toplantısında söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, ücretlerin ayrı ayrı değerlendirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, "Yüzde 32 olarak. Ama böyle bir oylama olmayacağı söylendi. Dolayısıyla biz aralıkta yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. O şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhlerimize sadık kalarak, mahkeme sürecinin de devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz." dedi.

Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu da giderlerinin yüzde 100 oranında arttığını belirterek, esnaf adına yüzde 50 zam talep etti.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, öngörülemeyen maliyet artışları, ulaşım sektörünün en önemli girdisi olan akaryakıt ve ulaşım sektörünün maliyet kalemleri olan bakım, onarım, personel giderlerinin artması nedeniyle İstanbul'daki ulaşım ücretlerinin artışında bir zaruret ortaya çıktığını dile getirdi.

Alt komisyonda rakamlar üzerinde uzun toplantılar yaptıklarını kaydeden Çağlar, şunları söyledi:

"Bakanlık temsilcilerimizle gece 00.00'a kadar devam etmiş, mutabakat zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan teknik ve uzun detaylı çalışmalar neticesinde hem kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği hem de esnafın sermaye kaybının bir nebze önlenebilmesi açısından yüzde 40'lık bir fiyat ayarlamasında mutabık kalınarak bugünkü gündem oluşturulmuştur.

Yılbaşında 43,6 milyar lira olan İBB bütçesi içerisinde 5,5 milyar liralık ulaşım sübvansiyonu bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar liraya yükselmiştir. Maliyet artışları bu hızla gidecek olursa bütçemizin neredeyse 3'te 1'ini İstanbullu hemşerilerimizin ucuz ulaşımına harcamak durumunda kalacağız. Bu doğrultuda alınacak kararın hem İBB hem de esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunun hem de zaruret içerdiğinin altını çizmek istiyorum."