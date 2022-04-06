İstanbulkart toplu ulaşım zammı ne zaman, hangi gün uygulanacak? İETT Öğrenci akbili ne kadar oldu? Nisan ayı öğrenci ve tam aktarma ücretleri 2022!

Ulaşım zammı hakkıında aramalar hız kazandı. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Yeni zamla birlikte tarifenin ne zaman uygulanacğaı merak ediliyor. Günlerdir konuşulan; ancak UKOME Toplantısı'nda reddedilen toplu ulaşım zammı, 6 Nisan itibarı ile kabul edildi. Peki, İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!