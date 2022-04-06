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    • Haberler
    • 07.04.2022 08:59
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    • 07.04.2022 08:59
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    İstanbulkart toplu ulaşım zammı ne zaman, hangi gün uygulanacak? İETT Öğrenci akbili ne kadar oldu? Nisan ayı öğrenci ve tam aktarma ücretleri 2022!

    İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Peki, İETT Öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart toplu ulaşım zammı ne zaman, hangi gün uygulanacak? Nisan ayı öğrenci ve tam aktarma ücretleri 2022!

    takvim.com.tr
    İETT Öğrenci akbili ne kadar oldu? İstanbulkart toplu ulaşım zammı ne zaman, hangi gün uygulanacak?

    Ulaşım zammı hakkıında aramalar hız kazandı. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Yeni zamla birlikte tarifenin ne zaman uygulanacğaı merak ediliyor. Günlerdir konuşulan; ancak UKOME Toplantısı'nda reddedilen toplu ulaşım zammı, 6 Nisan itibarı ile kabul edildi. Peki, İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

    Tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti 5,25 oldu. Yüzde 40'lık zammın ardından toplu taşıma ücretleri şu şekildedir:

    Tam elektronik bilet ücreti 7.67 TL
    Tam abonman 602 TL
    Öğrenci abonman 109 TL
    İlk aktarma 5.48 TL
    Taksi açılış ücreti 9.8 TL


        Taksi kısa mesafe ücreti 28 TL
        Minibüs indi bindi 5.25 TL
        Okul servis ücreti 0-1 km 554 TL
        Personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL
        Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 TL

        ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

        Yeni fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak.
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        Haberler Haberler İstanbulkart toplu ulaşım zammı ne zaman, hangi gün uygulanacak? İETT Öğrenci akbili ne kadar oldu? Nisan ayı öğrenci ve tam aktarma ücretleri 2022!
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