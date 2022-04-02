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    • Haberler
    • 02.04.2022 00:07
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    • 02.04.2022 06:58
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    2022 Ramazan ayı hangi ayda, başlangıcı ne zaman? Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? İlk sahur hangi gün? Diyanet takvimi

    Müslüman alemi Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sık sık araştırıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı hedefiyle az bir süre kaldı ve ilk sahuru yapmak isteyen İslam alemi oruç tutmaya hangi gün ve tarihte başlayacağını sorguluyor. 2022 Diyanet takviminde çeşitli şekilde belirtilmiş olan 2022 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Ramazan ayının önemi nedir? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    2022 Ramazan ayı hangi ayda, başlangıcı ne zaman? Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? İlk sahur hangi gün? Diyanet takvimi…

    Oruç hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutma ibadeti büyük ehemmiyet taşır ve Ramazan ayı süresince Müslüman alemi oruç tutar. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" buyurmuştur. Peki 2022 senesinde ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte yanıtı…

    👉İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Manevi huzur ve heyecanla beklenilen 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet doğrultusundan yayınlandı. Diyanetin paylaşımına göre 2022 Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek.

    2022 Ramazan ayının ne vakit başlayacağı sorusu nisan ayına kısa vakit kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu vakitlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne vakit sorusu kutsal Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce bireyin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu verilere göre ilk oruca ne vakit ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da incelemeye başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

    👉İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN TUTULACAK?

    Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelmektedir. İlk oruca Müslüman alemi 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

    Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

        👉RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan ayının ardından kutlanacak olan dini bayramımız Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs 2022 gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının 2. günü 3 Mayıs, 3. günü ise 4 Mayıs gününe denk geliyor

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

        İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

        Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır. .

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

        Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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        Haberler Haberler 2022 Ramazan ayı hangi ayda, başlangıcı ne zaman? Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? İlk sahur hangi gün? Diyanet takvimi…
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