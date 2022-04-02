2022 Ramazan ayı hangi ayda, başlangıcı ne zaman? Oruç hangi gün, hangi tarihte başlıyor? İlk sahur hangi gün? Diyanet takvimi…

Oruç hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutma ibadeti büyük ehemmiyet taşır ve Ramazan ayı süresince Müslüman alemi oruç tutar. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" buyurmuştur. Peki 2022 senesinde ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte yanıtı…
👉İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Manevi huzur ve heyecanla beklenilen 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet doğrultusundan yayınlandı. Diyanetin paylaşımına göre 2022 Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek.
2022 Ramazan ayının ne vakit başlayacağı sorusu nisan ayına kısa vakit kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu vakitlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne vakit sorusu kutsal Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce bireyin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu verilere göre ilk oruca ne vakit ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da incelemeye başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.
👉İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN TUTULACAK?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelmektedir. İlk oruca Müslüman alemi 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.