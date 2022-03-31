🙏1 Nisan’da iftar mı yapılacak? 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 👉Diyanet 2022 ilk iftar, ilk oruç, ilk sahur ne zaman?

Milyonlarca Müslüman vatandaş 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak?1 Nisan'da iftar mı yapılacak sorularının yanıtlarını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı Ramazan İmsakiyesi'ni yayınladı ve 81 ilin hangi gün saat kaçta sahur ve iftar yapacakları belli oldu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını heyecanla bekleyen vatandaşlar kendi ilinde oruç ibadetinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki 2022 ilk iftar, ilk oruç, ilk sahur ne zaman?
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İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.
İLK İFTAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Bu yıl ilk iftar 2 Nisan günü yapılacak. Oruçlar her şehirde farklı saatlerde açılmaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak il il iftar saatlerini öğrenebilirsiniz.
👉İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
İstanbul: 19.36
Ankara: 19.20
İzmir: 19:42
Adana: 19.08
Bursa: 19.35