Başkan Erdoğan duyurdu: Elektrikli otomobiller içinyüksek hızlı şarj istasyonu! 81 ile kuruluyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından 2023'te yollarda olacak olan Yerli Otomobil TOGG'u yakından ilgilendiren bir bilgi verdi.
Erdoğan 81 ile elektrikli otomoniller için yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacağını duyurdu.
Erdoğan şunları söyledi:
"Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var. Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüaksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz.
300 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ
81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz."
YENİ KDV İNDİRİMLERİ
Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz." dedi.
Erdoğan, "Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır." diye konuştu.
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir."
OTO GALERİDE KDV YÜKSELDİ
Erdoğan "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz." dedi.