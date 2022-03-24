Son dakika: PKK'nın gelini HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı





TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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