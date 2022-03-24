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    • Haberler
    • 24.03.2022 18:37
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    • 24.03.2022 19:03
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    Son dakika: PKK'nın gelini HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı

    Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

    PKK’nın gelini HDP’li vekile yakalama kararı!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için harekete geçti.

    Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.



    Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.



    TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI
    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.



        Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.



        TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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        Haberler Haberler Son dakika: PKK'nın gelini HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı
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