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    • Haberler
    • 24.03.2022 20:11
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    • 24.03.2022 20:33
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    Pentagon'daki FETÖ'cü binbaşı Nizamettin Gül'ün kritik görevler için Türk vatandaşlığından vazgeçtiği ortaya çıktı!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD ile olan yakın teması bilinirken FETÖ'cü Nizamettin Gül'ün Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) biyoterör uzmanı olarak görev yaptığı gündeme geldi. FETÖ elebaşı Gülen'den talimat aldığını bilinen Nizamettin Gül'ün Pentagon içinde kritik görevlerde yapılan güvenlik soruşturmasına takılmamak için Türk vatandaşlığından çıktığı da öğrenildi. İşte FETÖ'cü Gül ile ilgili çarpıcı detaylar...

    takvim.com.tr
    Pentagon’daki FETÖ’cü binbaşı Nizamettin Gül’ün bilinmeyenleri!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine ilişkin her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

    Amerika Birleşik Devletleri ile yakın temas halinde olan sinsi örgüt FETÖ'nün militanlarından Nizamettin Gül'ün Pentagon'da ABD ordusunun en hassas birimlerinin birinde biyoterör uzmanı olarak binbaşı rütbesiyle görev aldığı gündeme geldi.

    TAKVİM.COM.TR ARAŞTIRDI
    Takvim. com.tr "Amerika Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı" olarak görev yapan FETÖ'cü Nizamettin Gül ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.

    FETÖ ELEBAŞINDAN TALİMAT ALIYOR
    İstihbarat raporlarına göre FETÖ'cü Nizamettin Gül örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile doğrudan irtibatlı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan görüşerek talimat alıyor.

    Nizamettin Gül eski doğu bloku ülkelerindeki kimyasal, biyolojik, radyoaktif silahların imhası ile ilgili görev yaptığı ortaya çıktı.

    2005'TE USACHPPM'DE GÖREVLENDİRİLDİ
    ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi'nin (U.S. Government Accountability Office) raporlarına göre Nizamettin Gül, Amerikan Ordusu emriyle, Askeri Araştırma Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Kurumu'ndan yüzbaşı görevindeyken Maryland'deki Amerikan Ordusu Sağlık Geliştirme ve Önleyici Tıp Merkezi'ne (USACHPPM) 3 Mayıs 2005 tarihinde atandı.

        FETÖ'cü Gül daha sonra ise Savunma Kolinesterazı Başvuru Laboratuvarı Departmanı Şefi olarak görevlendirildi.

        Gül'ün görevleri arasında ise temelde "Kimyasal okullarda, araştırma tesislerinde ve depolarda bulunan kimyasal harp maksatlı sinir gazı ve kimyasal maddelerle temaslı tüm askeri personelin sağlığının sorumlu olmak" yer aldı.

        DENEY VE TEST GÖREVİ VERİLDİ
        FETÖ'cü Gül'e eski doğu bloku ülkelerindeki kimyasal, biyolojik, radyoaktif silahların güvenle imhasından, silah geliştirme programları ile bilimsel çalışmaların entegrasyonundan sorumlu Tehdit Düşürücü Savunma Ajansı'nın deney ve testlerini yapması görevi de verildi.

        GÖREVİ ALABİLMEK İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKTI
        FETÖ'cü Gül'ün görevi sürdürebilmesi için güvenlik soruşturması istendi. Gül güvenlik soruşturmasındaki kriterleri geçerken 'Türk vatandaşı' olması sebeiyle takıldı. "Başka bir devlet vatandaşı olunmasının bir güvenlik zafiyetine sebep olabileceği" gerekçesiyle ABD ordusu tarafından 2006 yılında Türk vatandaşlığından çıkması istenen Nizamettin Gül ABD ordusunda görevine devam edebilmek için Türk vatandaşığından çıktı.


        Gül'ün göreve devam edip edememe meselesi "ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi"ne taşındı. FETÖ'cü Gül ayrıca Türk vatandaşlığından çıkarken yaptığı harcamayı da ABD'den talep etti.

        ABD'NİN ÇIKARINA
        Olay incelendikten sonra Gül'ün Türk vatandaşlığı'ndan çıkarak göreve devam etmesnin ABD'ye yarayacağın ve bu sebeple 286 dolarlık ödemeyi devlet bütçesinden yapmanın doğru olacağına yönelik görüş bildirildi.

            Raporda, "Gül'ün Türk vatandaşlığından çıkmak için yaptığı harcamalar güvenlik izni, kişisel değil, resmi bir harcama olarak kabul edilebilir, çünkü öncelikle devlete fayda sağlamak için yapılmıştır. Buna göre, ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi'nin masrafların geri ödenmesine itirazı yoktur." ifadeleri yer aldı.

            ABD ORDUSU GELİŞTİRDİĞİ SİSTEMİ FETÖ'CÜ GÜLLE TANITTI
            ABD Ordusu Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Komutanlığı havadaki kimyasal tehditlerin toksisitesini incelemek için geliştirdiği sistemi tanıtırken FETÖ'cü Nizamettin Gül'e de yer verdi.

            Gül, ABD Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Komutanı Albay Bruce Schoneboom birlikte poz verdi.

            ABİSİ NİZAMETTİN GÜL DE FETÖ'CÜ
            Nizamettin Gül'ün sadece kendisi değil abisi Esalettin Gül'ün de FETÖ mensubu olduğu biliniyor. Esalettin Gül örgütün sözde Erzurum yapılanmasında görevliydi. FETÖ'ye üyelikten tutuklandı, yargılandı.

            KARDEŞİNİN GÖREVİNİ GİZLEDİ
            Üstelik ifadelerinde ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlediği ve kimyacı olarak görev yaptığı belirlendi.

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