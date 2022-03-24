Pentagon'daki FETÖ'cü binbaşı Nizamettin Gül'ün kritik görevler için Türk vatandaşlığından vazgeçtiği ortaya çıktı!

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine ilişkin her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri ile yakın temas halinde olan sinsi örgüt FETÖ'nün militanlarından Nizamettin Gül'ün Pentagon'da ABD ordusunun en hassas birimlerinin birinde biyoterör uzmanı olarak binbaşı rütbesiyle görev aldığı gündeme geldi.
TAKVİM.COM.TR ARAŞTIRDI
Takvim. com.tr "Amerika Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı" olarak görev yapan FETÖ'cü Nizamettin Gül ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.
FETÖ ELEBAŞINDAN TALİMAT ALIYOR
İstihbarat raporlarına göre FETÖ'cü Nizamettin Gül örgütün sözde üst düzey yöneticileri ile doğrudan irtibatlı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan görüşerek talimat alıyor.
Nizamettin Gül eski doğu bloku ülkelerindeki kimyasal, biyolojik, radyoaktif silahların imhası ile ilgili görev yaptığı ortaya çıktı.
2005'TE USACHPPM'DE GÖREVLENDİRİLDİ
ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi'nin (U.S. Government Accountability Office) raporlarına göre Nizamettin Gül, Amerikan Ordusu emriyle, Askeri Araştırma Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Kurumu'ndan yüzbaşı görevindeyken Maryland'deki Amerikan Ordusu Sağlık Geliştirme ve Önleyici Tıp Merkezi'ne (USACHPPM) 3 Mayıs 2005 tarihinde atandı.