Pentagon'daki FETÖ'cü binbaşı Nizamettin Gül'ün kritik görevler için Türk vatandaşlığından vazgeçtiği ortaya çıktı!

Raporda, "Gül'ün Türk vatandaşlığından çıkmak için yaptığı harcamalar güvenlik izni, kişisel değil, resmi bir harcama olarak kabul edilebilir, çünkü öncelikle devlete fayda sağlamak için yapılmıştır. Buna göre, ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi'nin masrafların geri ödenmesine itirazı yoktur." ifadeleri yer aldı.

ABD ORDUSU GELİŞTİRDİĞİ SİSTEMİ FETÖ'CÜ GÜLLE TANITTI

ABD Ordusu Tıbbi Araştırma ve Geliştirme Komutanlığı havadaki kimyasal tehditlerin toksisitesini incelemek için geliştirdiği sistemi tanıtırken FETÖ'cü Nizamettin Gül'e de yer verdi.

Gül, ABD Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Komutanı Albay Bruce Schoneboom birlikte poz verdi.

ABİSİ NİZAMETTİN GÜL DE FETÖ'CÜ

Nizamettin Gül'ün sadece kendisi değil abisi Esalettin Gül'ün de FETÖ mensubu olduğu biliniyor. Esalettin Gül örgütün sözde Erzurum yapılanmasında görevliydi. FETÖ'ye üyelikten tutuklandı, yargılandı.

KARDEŞİNİN GÖREVİNİ GİZLEDİ

Üstelik ifadelerinde ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlediği ve kimyacı olarak görev yaptığı belirlendi.