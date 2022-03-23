⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 📺2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımı Portekiz ile heyecan dolu bir mücadele yaşayacak ve maça dair tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...