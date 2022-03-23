⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 📺2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımı Portekiz ile heyecan dolu bir mücadele yaşayacak ve maça dair tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak. Milli takımın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Portekiz-Türkiye maçını kazanan takım play-off finalinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibi ile karşılaşacak. Milli takımımız Portekiz engelini aşarsa 29 Mart Salı günü Konya'da iki takımdan biri ile eşleşecek. Bu mücadelenin de kazanılması halinde A Milli takım adını Dünya Kupası elemelerine yazdıracak ve Katar'ın yolunu tutacak.
MUHTEMEL 11'LER
PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak