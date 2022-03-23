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    • Haberler
    • 23.03.2022 13:15
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    • 23.03.2022 13:19
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    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 📺2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?

    Futbol severler tarafından Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Heyecanla ve merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi internetten canlı yayın olarak takip etmek isteyenler konuya dair tüm bilgileri merak etmeye başladı. Peki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

    Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 📺2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya Kupasına gidebilmek için zorlu iki mücadeleyi geçmek zorunda olan A Milli takımı Portekiz ile heyecan dolu bir mücadele yaşayacak ve maça dair tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off mücadelesinde A Milli takımımız Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe akşamı saat 22:45'te oynanacak Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak. Milli takımın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Portekiz-Türkiye maçını kazanan takım play-off finalinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibi ile karşılaşacak. Milli takımımız Portekiz engelini aşarsa 29 Mart Salı günü Konya'da iki takımdan biri ile eşleşecek. Bu mücadelenin de kazanılması halinde A Milli takım adını Dünya Kupası elemelerine yazdıracak ve Katar'ın yolunu tutacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

    TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

        İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

        Portekiz'de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

        Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

        A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.
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        Haberler Haberler ⚽Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 📺2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda?
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