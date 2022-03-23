💸Benzin ne kadar, zam geldi mi? 24 Mart güncel benzin, motorin fiyatları! 📣1 litre benzin, motorin kaç TL’den satılıyor?

Araba sahibi olan milyonlarca vatandaş 24 Mart güncel benzin, motorin fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu noktada Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter paylaşımları yakından takip ediliyor. Tüm illerden araç sürücülerinin merak ettiği tüm bilgiler, son gelişmeler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Peki benzin ne kadar, zam geldi mi? 📣1 litre benzin, motorin kaç TL'den satılıyor?
24 MART BENZİN FİYATLARI NE KADAR?
Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 24 Mart tarifesi şu şekilde:
Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL'ye yükseldi
İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL'ye yükseldi.
Ankara'da ise bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL'ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL'ye yükseldi.