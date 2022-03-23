Adnan Oktar suç örgütü davasında 68 sanığın tahliye edilmesine yapılan itirazın detayları ortaya çıktı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Yapılan itirazın detayları da ortaya çıktı.

'TAHLİYE USUL VE YASAYA AYKIRI'

Başsavcılık, itiraz gerekçesi olarak söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Tahliye kararı verilen sanıklar hakkında başka davaların görülmeye devam ederken tahliye kararı verildiği ve bu şekilde toplanması ve değerlendirilmesi gereken delillerin henüz dosya içerisine aldırılmadan sanıkların serbest kalmasının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Tutuklu sanıkların serbest kalmasıyla birlikte tutuklamadan beklenen sonuçların elde edilemeyeceği yinelenen itiraz gerekçesinde, tutukluluk tedbirinin devam ettiğinin zorunluluk arz ettiği ifade edildi.