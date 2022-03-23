Adnan Oktar suç örgütü davasında 68 sanığın tahliye edilmesine yapılan itirazın detayları ortaya çıktı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Yapılan itirazın detayları da ortaya çıktı.
'TAHLİYE USUL VE YASAYA AYKIRI'
Başsavcılık, itiraz gerekçesi olarak söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Tahliye kararı verilen sanıklar hakkında başka davaların görülmeye devam ederken tahliye kararı verildiği ve bu şekilde toplanması ve değerlendirilmesi gereken delillerin henüz dosya içerisine aldırılmadan sanıkların serbest kalmasının usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.
Tutuklu sanıkların serbest kalmasıyla birlikte tutuklamadan beklenen sonuçların elde edilemeyeceği yinelenen itiraz gerekçesinde, tutukluluk tedbirinin devam ettiğinin zorunluluk arz ettiği ifade edildi.
'MÜŞTEKİLER CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI AİLELERİNE GÖNDERECEK DİYE KORKUYOR'
Bir kısım sanıkların üzerine atılı cinsel saldırı suçlarında tutuklama gerekçelerinin halen devam ettiği ve bu kapsamda müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel telkinler sonucunda fesada uğratıldığı hatırlatılan itiraz gerekçesinde, sanıkların telkinleri neticesinde cinsel saldırılara karşı dirençlerinin kırıldığı ve ailelerine fotoğraflarının gönderileceğine ilişkin korku duydukları belirtildi.
'MÜŞTEKİLERİN HÜR VE SAĞLIKLI BİR İRADEYLE ŞİKAYETÇİ OLMALARI BEKLENEMEZ'
Başsavcılığın itirazında müştekiler için "Kendilerine yönelik uzun seneler örgütsel nitelikteki telkinlerin uygulanmasıyla suça maruz kaldıkları süreçlerde hür ve sağlıklı bir iradeyle şikayetçi olmalarının beklenmeyeceği, bu şekilde mağdurların muhakeme ve fikir beceresinin ortadan kaldırıldığının dosyadan anlaşıldığı" şeklinde ifadeler kullanıldı.