Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci round! Rusya da dahil oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Beyaz Saray'da tüm dünyanın gözü önündeki kavgaları Oval Ofis çıkışında da devam etti. Oval Ofis'te adeta birbirine giren iki lider toplantının ardından sert açıklamalarda bulundu. Tartışmaya dünyadan da tepki yağarken Oval Ofis adeta Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilk cephesi oldu. İşte Trump - Zelenskiy kavgası sonrası tüm gelişmeler...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.
Sosyal yaptığı paylaşımda Trump - Zelenskiy kavgasını "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.
Rus yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki tartışmasından dolayı eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmede sabırlı olduğunu belirtti.
Zaharova, "Zelenskiy'nin yalanlarından en büyük olanı, Beyaz Saray'da Kiev yönetiminin 2022'de desteksiz ve yalnız bırakıldığı yönündeki açıklaması." ifadesini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "dayak" yediğini belirterek "Bu faydalı, ancak yeterli değil. Askeri desteğin durdurulması gerekiyor. Trump, kokain palyaçosunun yüzüne ilk kez gerçeği söyledi; Kiev rejimi, üçüncü dünya savaşıyla oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.
“SONRAKİ TURDA DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKECEK”
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev de Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da yalan söylemeye devam ettiğini belirterek "Zelenskiy, bu turu kaybetti. Zelenskiy'in bir sonraki turda dizleri üstüne çökmesi gerekecek." ifadesini kullandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması milletvekillerinden Aleksey Juravlyov, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin ABD'nin güvenini kaybettiğini ifade ederek, "Ancak bu, savaşın sona ereceği anlamına gelmiyor. Rusya'ya karşı olan Avrupalılar, palyaçoyu kendi kaderine terk etmeyecek." dedi.
Rus senatör Aleksandr Şendryuk-Jidkov da Zelenskiy'nin görevini bırakması gerektiğini vurgulayarak, "Beyaz Saray'daki müzakereler, Zelenskiy'nin artık dünya siyasetinde yeri olmadığını gösterdi. Maalesef, herkes bunu anlayana kadar 3 yıl geçti." değerlendirmesini yaptı.