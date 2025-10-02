Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | AFAD SON DEPREMLER

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.MARMARA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Takvim.com.tr deprem sonrası yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
PANİK KAMERADA
Yaşanan panik, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde teknoloji ürünleri satılan dükkanda bulunan 5 kişi, sarsıntı ile birlikte koşarak dışarı çıktı.
Orhangazi ilçesindeki bir telefon aksesuarı mağazasında da 2 kişi, deprem paniği ile sokağa koştu. Sokaktaki vatandaşların yaşadığı panik de mağazanın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
SAHA TARAMALARI BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını açıkladı.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
BÜYÜK DEPREM OLUR MU?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersoy, "Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur." dedi.
Ersoy'un açıklaması şu şekilde:
"Marmara Denizi’nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz bu çok normal bir seyir ama şiddeti ve İstanbul’a yakın olması için her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bi deprem gibi olur ve kalır ama izlemeliyiz.
Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa bir defa o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Bu şiddet hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. 3-4 büyüklüğünde deprem bekleyebiliriz"
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: HASAR BİLGİSİ ALINMADI
İstanbul Valisi Davut Gül depreme ilişkin açıklama yaptı. Şehir genelinde incelemelere başlandığını belirten Gül, "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak duyururken büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tarih:2025-10-02 Saat:14:55:04 TSİ Enlem:40.80361 N Boylam:27.925 E Derinlik:6.71 km"
BİR DEPREM DAHA
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [16.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Tarih:2025-10-02 Saat:14:58:30 TSİ Enlem:40.82167 N Boylam:27.93389 E Derinlik:6.73 km"
İSTANBUL SALLANDI
