Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | AFAD SON DEPREMLER

BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Ersoy, "Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur." dedi.

Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

"Marmara Denizi’nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz bu çok normal bir seyir ama şiddeti ve İstanbul’a yakın olması için her yerde hissedilmesi normal. Bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur. Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bi deprem gibi olur ve kalır ama izlemeliyiz.

Artçıları olacak mı olmayacak mı bakıyoruz. Artçıları olursa bir defa o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Bizim beklediğimiz depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Bu şiddet hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. 3-4 büyüklüğünde deprem bekleyebiliriz"