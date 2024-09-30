İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hamas’ın Lübnan lideri öldürüldü

İsrail Lübnan'a saldırılara devam ederken 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden savaşta resmen yeni bir cephe daha açıldı. Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Hizbullah'ta komuta kademesinde bulunan çok sayıda ismi öldüren İsrail'in son saldırısında Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in de hayatını kaybettiği bildirildi. İşte, bölgeden son gelişmeler...
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC),'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.
Pezeşkiyan, "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.