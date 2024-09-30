İsrail’den Beyrut’a saldırı! Hamas’ın Lübnan lideri öldürüldü

PEZEŞKİYAN'DAN ABD VE AVRUPA ÇIKIŞI

İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.



İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak." dedi.



Pezeşkiyan, "Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup, bu açıklamalara karşı yetkililerden yanıt verilmesini talep etti.