İsrail’den Batı Şeria’ya son 20 yılın en büyük operasyonu! Netanyahu’yu devirmek için acil toplantı talebi

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleştirileceği öğrenildi.
İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılırken, katliam ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun son 20 yılda bölgeye yapılan en büyük askeri harekat olduğu kaydediliyor.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Guterres), İsrail'in bugün Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Guterres'in, "İsrail'i uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için önlemler almaya çağırmaktadır." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Genel Sekreterin, askeri operasyonların "derhal durdurulması talebi" aktarıldı.
Açıklamanın devamında, "bu tehlikeli gelişmelerin" işgal altındaki Batı Şeria'da "zaten patlamaya hazır durumu" körüklediği ve Filistin Yönetimi'ni "daha da zayıflattığı" vurgulandı.
Genel Sekreter'in ayrıca, bir İsrailli bir Bakanın son zamanlarda, Kudüs'teki kutsal mekanlarda yaptığı "tehlikeli ve kışkırtıcı eylem ve açıklamalardan da derin endişe duyduğu" kaydedildi.
Guterres'in açıklaması şu ifadelerle son buldu:
"Sonuç olarak, yalnızca işgalin sona ermesi ve iki devletli bir çözümle kurulacak anlamlı bir siyasi sürece geri dönülmesi şiddete son verecektir. BM, mevcut durumun sakinleştirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için tüm taraflarla bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler (BM) çalışanının öldürüldüğünü duyurdu.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve Gazze Şeridi'nde neredeyse bir yıla yaklaşan savaşın sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesinin önemi üzerinde mutabakata varıldı.
İki lider ayrıca, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalar konusunda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.
Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Sisi, ateşkes anlaşması ve esir takasını sağlayacak siyasi iradenin mevcudiyetini sağlamak ve arabulucuların çabalarına olumlu yanıt vermek için uluslararası toplumun kararlı ve etkili bir rol oynamasının önemini vurguladı.
Sisi ayrıca, bölgede sürdürülebilir istikrarın sağlanması için, ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören kapsamlı bir siyasi sürecin gerektiğini de dile getirdi.
İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphi Koridoru'nda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor. Hamas'ın ABD'nin sunduğu taslağa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eklediği şartları kabul etmediği belirtilmişti.
Yaklaşık 10 askerin, 27 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'ne dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri emri reddettikleri için yargılanacaklarına dair bildirim aldığı belirtilen haberde, bazı askerlerin, Gazze'de 10 ay süren çatışmalardan sonra artık geri dönemeyeceklerini, ancak başka görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söylediği ifade edildi.
Gazze Şeridi'nde savaşan diğer taburlardan da benzer sesler geldiği belirtilen haberde, askerlerden bazılarının ailelerinin, oğullarının Gazze'de kara harekatına katılmaya zorlandıklarını, aksi takdirde hapse gireceklerini söylediği aktarıldı.
Habere göre, ismi belirtilmeyen ordu sözcüsü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, orduda görevli komutanların, askerlerin çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmeye devam etmelerini desteklemek ve onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.
Sözcü, askerlere yönelik hapis cezası dahil hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacağını kaydetti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerindeki yangını söndürmek için gelen iki römorkörü vurma tehdidiyle ilgili iddiaları yalanladı.
İran'ın BM Temsilciliği, Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder'ın, Husilerin, Kızıldeniz'de hedef aldığı petrol tankerinde çıkan yangına müdahale etmek için yaklaşmaya çalışan iki römorköre "saldırma tehdidinde bulunduğu" iddiasına, yazılı açıklamayla cevap verdi.
Açıklamada, "Filistin'i destekleme ve siyonistlere yakıt transferini engelleme politikasını yürüten Yemen'in Ensarullah Hareketi, Gazze'ye yönelik savaş devam ettiği sürece Kızıldeniz'deki İsrail rejimine giden petrol tankerlerini hedef almaya devam edeceğini daha önceden duyurmuştu." ifadelerine yer verildi.
Golan, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, muhalefet partilerinin liderlerine gönderdiği mektubu duyurdu.
Demokratlar Partisi Başkanı Golan, "Tüm muhalefet partisi liderlerini, İsrail Meclisi'nin gelecek kış oturumunda hükümeti devirmenin yollarını tartışmak üzere acil bir toplantı düzenlemeye davet ediyorum." dedi.
İsrail Meclisi'nde 22 Temmuz'da başlayan yaz tatili döneminin ekim ayı ortalarında parlamentonun kış oturumlarıyla sona ermesi öngörülüyor.
Golan, "İsrail'in içinde bulunduğu olağanüstü hal" durumunda muhalefet liderlerine "ortak eylemde bulunma" çağrısı yaptı.
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İsrail'de siyasi, güvenlik, ekonomik, sosyal ve anayasal olarak bir çöküşün yaşandığını belirten Golan, "İsrail'i kurtarmak için birlikte çalışma" talebinde bulundu.
Golan, Gazze'de esir tutulan İsraillilere işaret ederek, "Savaşın zirvesindeyiz, kaçırılanlar 328 gündür esaret altında. On binlerce yaşadığı yerden göçen insan var, ekonomi çöküyor. Yedek subaylar ve askerler uzun zamandır savaşıyor ve tünelin sonunda ışık göremiyorlar." ifadelerini kullandı.
İsrail'deki duruma ilişkin Golan, mevcut siyasetin "ciddi şekilde zarar verecek bir güvenlik ve ekonomik felakete yol açacağını" söyledi.
Golan, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda başarısız olduğuna işaret ederek, bu başarısızlığın sorumluluğunu da üstlenmediğini aktardı.
İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de sosyal medya hesabından Golan'ın çağrısına cevaben, Netanyahu hükümeti devrilene kadar tüm muhalefet partileriyle çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.
İsrail'de muhalefet ve toplumun hatırı sayılır bir kesimi Netanyahu'nun Gazze'de hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ve siyasette kalabilmek için esir takası anlaşması fırsatlarını yok ederek savaşı uzattığını düşünüyor.
Ayrıca, ülkenin birçok şehrinde sık sık Hamas ile esir takası anlaşması ve erken seçim yapılması çağrısıyla sokak gösterileri düzenleniyor.
Açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı." ifadesi kullandı.
İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında "saha araştırmalarını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.