CANLI TAKİP | ABD savaş gemisi Orta Doğu’ya ulaştı! CENTCOM duyurdu: Bir sonraki adım güdümlü füze denizaltısı

Son dakika haberleri… İran-Lübnan ve İsrail hattında gerilim artarken ABD'den topyekün savaşın fitilini ateşleyecek bir hamle geldi.

ABD gemisi Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi. Peki, İran-Lübnan-Gazze-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler…