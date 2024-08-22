CANLI TAKİP | ABD savaş gemisi Orta Doğu’ya ulaştı! CENTCOM duyurdu: Bir sonraki adım güdümlü füze denizaltısı

Son dakika haberleri… İran-Lübnan ve İsrail hattında gerilim artarken ABD'den topyekün savaşın fitilini ateşleyecek bir hamle geldi.
ABD gemisi Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi. Peki, İran-Lübnan-Gazze-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler…
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ağustos ayının başlarında İran'ın Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'e misilleme saldırısı başlatma tehdidinde bulunmasının ardından bölgede gerginliğin artması üzerine uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu'ya yolculuğunu hızlandırması talimatını vermişti.
Austin, o dönemde uçak gemisi görev grubunun USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Görev Grubu'nun halihazırda sağladığı yeteneklere yenilerini ekleyeceğini söylemişti.
Ayrıca bölgeye güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılacağını duyurdu.