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CANLI TAKİP | ABD savaş gemisi Orta Doğu’ya ulaştı! CENTCOM duyurdu: Bir sonraki adım güdümlü füze denizaltısı

Son dakika haberleri… İran-Lübnan ve İsrail arasında tansiyon her geçen gün yükselirken ABD gemisi Orta Doğu’ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi. Peki, İran-Lübnan-Gazze-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler…

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:14 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:56
CANLI TAKİP | ABD savaş gemisi Orta Doğu’ya ulaştı! CENTCOM duyurdu: Bir sonraki adım güdümlü füze denizaltısı

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    Son dakika haberleri… İran-Lübnan ve İsrail hattında gerilim artarken ABD'den topyekün savaşın fitilini ateşleyecek bir hamle geldi.

    ABD gemisi Orta Doğu'ya ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi. Peki, İran-Lübnan-Gazze-İsrail hattında neler oluyor? İşte, bölgede dakika dakika yaşanan gelişmeler…

    ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğuya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleriABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğuya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri
    ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu'ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri

    CANLI ANLATIM
    09:13 22 Ağustos 2024
    ABD UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU’YA ULAŞTI

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, F-35 savaş uçakları ve bir muharip filosuyla donatılmış USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun sorumluluk sahasına ulaştığını bildirdi.

    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ağustos ayının başlarında İran'ın Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'e misilleme saldırısı başlatma tehdidinde bulunmasının ardından bölgede gerginliğin artması üzerine uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu'ya yolculuğunu hızlandırması talimatını vermişti.

    Austin, o dönemde uçak gemisi görev grubunun USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Görev Grubu'nun halihazırda sağladığı yeteneklere yenilerini ekleyeceğini söylemişti.

    Ayrıca bölgeye güdümlü füze denizaltısı konuşlandırılacağını duyurdu.

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