LAVROV DOHA'YI İŞARET ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini kaydederek "Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a Moskova'da mülakat veren Lavrov, ABD-Rusya ilişkilerinden Suriye'deki son duruma kadar birçok başlıkta soruları yanıtladı.

Lavrov, Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, güncel durumu Astana Süreci ilkeleri ışığında yeniden nasıl ele alabileceklerini Türk ve İranlı mevkidaşları ile görüşeceklerini belirtti.

Rus bakan, Suriye'deki durumun oldukça karmaşık olduğunu vurgulayarak, "Bu karmaşık bir oyun. Pek çok aktör işin içinde. Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi." şeklinde konuşan Lavrov, görüşmede bu hususları da ele alacaklarını belirtti.

Astana Süreci kapsamında Rusya, Türkiye ve İran olarak düzenli toplantılar yapıldığını anımsatan Lavrov, bu yılın sonu ya da 2025 başında da bir toplantı planladıklarını aktardı.

Beşşar Esed'le ilgili soruya doğrudan bir yanıt vermeyen Lavrov, daha ziyade Suriye'deki mevcut durumun ne şekilde ele alınacağına odaklandıklarını ima eden yorumlar yaptı.

Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) kimin finanse ettiği ya da yönlendirdiği ile ilgili bir soruya da yanıt veren Lavrov, "Bu konuda bazı bilgilerimiz var. Kamuya açık bilgilere göre Amerikalılar ve İngilizler ve bazı diğerleri bu grupları destekliyor. Bazı kişiler ise, İsrail’in durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını, böylece dikkatlerin Gazze’den başka yere çevrileceğini söylüyor." dedi.